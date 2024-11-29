Производители товарного бетона, железобетонных изделий и битума пополнили число участников регионального промышленно-строительного кластера. Кластер был создан по поручению Президента России Владимира Путина.

– Продолжается системная работа по расширению промышленно-строительного кластера за счет новых резидентов. Недавно в кластер вошли четыре компании: «Стройальянс» – производитель товарного бетона и железобетонных изделий; «ПК»Руст» и «Биттехпром»– производители битума, «Битумат» – производитель гидроизоляционных материалов на основе битума, – рассказали в министерстве строительства края.

Как уточнили в ведомстве, сейчас в списке участников кластера 31 организация, в том числе 25 производственных предприятия, 4 организации технологической инфраструктуры и 2 высших учебных заведения.

– За два последних года резидентами кластера в эксплуатацию было введено шесть новых производств. Налажено производство товарного бетона и железобетонных изделий, в том числе для крупного домостроения, гладких и текстурных панелей из бетона для фасада зданий, гидроизоляционных материалов на основе битума. В планах на 2025 – 2026 годы создание производств по выпуску инертных материалов и крепежных изделий для нужд ОАО РЖД, – рассказали в министерстве.

Напомним, кластер помогает решению проблемы самообеспеченности региона строительными материалами, способствует увеличению производственных мощностей, в том числе за счет модернизации применяемых технологий и оборудования, создания новых производственных предприятий. Резиденты кластера имеют право получать займы Фонда развития промышленности Хабаровского края по льготной ставке в 3 % годовых вместо базовой 5 %, кроме того, ассоциация промышленно-строительного кластера края зарегистрирована в качестве единого грузополучателя в системе РЖД, что значительно ускоряет доставку грузов в регион.