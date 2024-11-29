Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следственными органами обвинение в его совершении предъявлено сотруднику администрации Верхнебуреинского района, который по ходатайству следователя судом заключен под стражу.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, обвиняемый незаконно принял работы по муниципальным контрактам у подрядчика, причинив ущерб на общую сумму более 10 млн рублей муниципальному бюджету. Предметом контрактов являлась разработка проектной документации и выполнение инженерно-изыскательных работ с прохождением государственной экспертизы, что фактически подрядчиком выполнено не было. При этом, должностным лицом инициировано заключение администрацией муниципальных контрактов на выполнение данных работ, но уже с другими подрядчиками.

Следователями допрашиваются свидетели, при активном участии УФСБ России по Хабаровскому краю проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.