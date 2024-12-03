Хабаровск, 2 декабря 2024. Возможность работать удаленно позволяет многим людям провести зиму в теплых регионах, не прерывая профессиональную деятельность. Сервис Яндекс Путешествия проанализировал данные о поиске и бронировании авиабилетов, чтобы выяснить, куда хабаровчане отправляются на зимовку в этом году.

Самыми популярными странами для длительных поездок этой зимой у жителей Хабаровска стали Таиланд, Китай, Вьетнам, Узбекистан и Шри-Ланка. Средняя длина поездки в Таиланд составила 30 дней, а стоимость авиабилетов в обе стороны – от 215 000 рублей. В Китай хабаровчане отправляются в среднем на 25 дней, цена авиабилетов — от 100 000 рублей. Поездка во Вьетнам в среднем будет длиться 29 дней, а цена авиабилетов начинается от 150 000 рублей. В Узбекистане и Шри-Ланке жители Хабаровска собираются провести 28 и 29 дней соответственно, перелет обойдется в суммы от 85 000 рублей и от 120 000 рублей.

В среднем по стране, по сравнению с прошлым годом, значительно вырос спрос на длительные путешествия в Китай — в четыре раза. Такой рост может быть связан с увеличением количества прямых рейсов по этому маршруту из российских регионов. Китайским городом с самым значительным ростом спроса оказался Пекин (рост в два с половиной раза). В столицу страны путешественники едут в среднем на месяц, а бронируют билеты за три с половиной месяца до вылета.

В этом году страны дальнего зарубежья стали еще более востребованными для продолжительных поездок. В сезон 2024-2025 более 64% путешественников выбрали именно это направление, в то время как в прошлом году их доля составляла 50%, а в 2022 году – только 42%. Доля поездок в страны ближнего зарубежья сократилась с 23% в 2022-2023 году до 16% в сезоне 2023-2024, а в этом году составила всего 8%. Доля зимовок в регионах России также сокращается, две последние зимы она оставалась на уровне 34-35%, этой зимой она составляет около 28%.

Помимо Китая, также наблюдается значительный рост спроса на поездки в страны Юго-Восточной Азии: во Вьетнам (в три раза), на Филиппины (в два с половиной раза), в Таиланд (в два раза) и в Индонезию (в два раза). Число поездок в эту часть света сохраняет положительную динамику год к году. Среди конкретных городов и провинций, где наблюдается значительный рост спроса, лидируют тайские направления. Так, спрос на зимовки в Самуи вырос в девять раз по сравнению с прошлой зимой, на Пхукете – в два раза, в Бангкоке – в полтора раза. В Таиланде туристы планируют провести в среднем 31 день, а бронировать авиабилеты начинают за четыре месяца до перелета. Туристы стали чаще отправляться и в регионы Вьетнама, спрос на зимовки в Хошимине вырос в четыре с половиной, средняя длина поездки – 26 дней, планирование поездки начинается за четыре месяца. В столицу страны Ханой спрос в этом году вырос в два раза. В среднем поездка сюда длится 41 день, а покупают билеты путешественники за три с половиной месяца

Также среди стран Востока в лидерах по росту спроса оказались Объединенные Арабские Эмираты, спрос на зимовки здесь вырос в два раза. Путешественники стали чаще совершать продолжительные поездки в Дубай, интерес увеличился в полтора раза. Популярность направления растет за счет большого количества прямых рейсов, безвизового режима для жителей России, а также туда отправляются за развитой инфраструктурой и широкими возможностями для отдыха и шоппинга.

Несмотря на сокращение общей доли длительных поездок в страны ближнего зарубежья, продолжает расти спрос на поездки в отдельные направления: в Азербайджан (спрос вырос в два с половиной раза), в Армению (в два раза) и в Узбекистан (в полтора раза). Среди конкретных городов в близлежащих странах больше всего вырос интерес к зимовкам в Ташкенте (рост в три раза). В столице Узбекистана средняя длина поездки составляет месяц, а горизонт планирования – чуть больше двух месяцев.

Впервые в топ направлений с ростом спроса попала Австралия. Интерес к длительным поездкам увеличился в три раза. Среди конкретных городов вырос спрос на длительное пребывание в Сиднее (рост в четыре с половиной раза). Сюда путешественники отправляются в среднем на 32 дня, а средний горизонт бронирования составляет три месяца.

В топ-5 самых популярных стран для зимовок, куда отмечается наибольшее количество поездок, вошли Таиланд (средняя цена авиабилетов в две стороны – 79 300 рублей, средняя длина поездки – 31 день), Вьетнам (73 000 рублей, 31 день), Индонезия (126 100 рублей, 30 дней), Узбекистан (30 500 рублей, 30 дней), Шри-Ланка (78 150 рублей, 30 дней).