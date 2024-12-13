22 декабря в 13 часов на стадионе имени Ленина состоится настоящее спортивное событие – открытие Народного катка. Это предновогоднее мероприятие обещает стать ярким праздником для тех, кто любит спорт и здоровый образ жизни.В этом году Народном катку исполняется 10 лет.

Традиционно в открытии самой большой на Дальнем Востоке ледовой площадки примут участие спортивные юношеские команды хоккеистов и фигуристов. Среди них спортсмены Хабаровского краевого центра развития хоккея «Амур»,спортивная школа олимпийского резерва «Ерофей», отделение шорт-трека спортивной школы олимпийского резерва «Максимум». На спортивных локациях Народного катка хоккеисты проведут товарищеские встречи и мастер-классы по хоккею с шайбой и мячом.

Специально к празднику показательные выступления готовят воспитанники школ фигурного катания «Лидер» и «Мастер». Для хабаровчан выступят любители фигурного катания команда «Лёд и Пламень». Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по фигурному катанию. На сцене состоится большой концерт при участии ведущих вокальных и танцевальных ансамблей Хабаровска.

В день юбилея катка гостей стадиона будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, талисманы спортивных клубов Хабаровска, ростовые куклы изновогодних мультфильмов. На ледовой площадке будут организованы спортивно-развлекательные локации, пройдут конкурсы и состязания. Самые спортивные и активные получат призы и подарки. В ходе юбилейного мероприятия всех гостей праздника будут угощать горячим ароматным чаем.

Гостей стадиона ждёт тёплая зона фудкорта и проката. Народный каток будет работать с 12 часов дня до 23 часов в будни. В праздничные дни ледовая площадка будет встречать любителей спорта до часу ночи. В дни новогодних праздников на Народном катке будут организованы мастер-классы и спортивные интерактивы.

Этой зимой стадион имени Ленина вновь станет самым популярным и атмосферным местом для семейного отдыха.