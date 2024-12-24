Ванинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 24 декабря 2024 года в поселке Октябрьский Ванинского районапроизошло нападение домашних собак на женщину 1956 г.р. Ее тело со следами укусов обнаружено соседями.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели случившегося, назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия. Установлена предполагаемая хозяйка животных.

Следственное управление предупреждает жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области об ответственности за ненадлежащее содержание собак и их свободный выгул.