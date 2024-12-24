Объем работ на строительстве дороги по переулку Брянскому в Хабаровске, которая соединит улицы Совхозная и Воронежская и обеспечит транспортную доступность новых микрорайонов, выполнен на 27,1%. Возведение объекта началось в этом году по федеральной программе «Стимул» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, под реализацию проекта комплексного развития территорий в районе переулка Брянского инвестор получил 66,9 га земли. Помимо 600 тыс. кв. метров жилья здесь будет возведено три детских сада и школа на 1600 мест.

–В настоящее время работы техническая готовность объекта составляет 27,1%. Согласно контракту, полностью завершить строительство планируется осенью следующего года, –, рассказала исполняющая обязанности министра строительства Анастасия Зотеева.

Так, уже выполнены работы по устройству земляного полотна из крупнообмолочного грунта и рабочего слоя дороги, продолжаются работы п устройству дополнительного слоя основания толщиной 20 см. По системе водоотведения уложено 250 метров водоотводных лотков. В зимний период планируется уложить щебеночный слой основания в пределах тротуаров, выполнить пять съездов.

По словам министра, в 2024 году в строительство объекта было вложено 170,3 млн. рублей, из них 161,9 млн. рублей средства федерального бюджета, 5 млн. рублей из краевого и 3,4 млн. рублей из муниципального. Общая стоимость проекта составляет 322,84 млн. рублей. Заказчиком строительства является МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» и исполнителем МУП города Хабаровска «Дорремстрой».

– Благодаря «Стимулу» повышается доступность социальных инфраструктурных объектов в новых жилых районах. Так, проект строительства этой дороги направлен на развитие земельного участка по переулку Брянскому и микрорайона «Ореховая сопка», где уже введены 12 многоквартирных домов. По переулку Брянскому в этом году в эксплуатацию введено 5 жилых домов, в прошлом – 7 домов. Здесь же ведется строительство тепломагистрали ТМ-35 и автомобильной дороги им. Героев Пассаров, — рассказала Анастасия Зотеева.

Напомним, федеральная программа «Стимул» была запущена в России в 2011 году, а позже она вошла в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Программа предполагает субсидирование строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. Это значительная помощь застройщику, который занимается комплексным освоением территории. Ранее в Хабаровске по программе «Стимул» была построена современная детская поликлиника в микрорайоне «Строитель».