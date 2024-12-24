Хабаровский край подтвердил свое лидерство по качеству оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Итоги рейтинга за 2024 год опубликовало Министерство экономического развития Российской Федерации. Высокая оценка свидетельствует о значительных успехах региона в области создания благоприятного бизнес-климата и минимизации административных барьеров.

Для составления рейтинга были использованы четыре ключевых блока критериев. Хабаровский край вошел в тройку лучших по таким блокам, как методологическое и организационное сопровождение института ОРВ, реализация процедур на муниципальном уровне, независимая оценка.

В минэкономразвития края уточнили, что в 2024 году благодаря ОРВ удалось исключить около 40 положений, которые необоснованно затруднили бы ведение предпринимательской деятельности и привели бы к избыточным расходам бизнеса в размере порядка 250 млн рублей. Всего за 2024 год в рамках ОРВ было рассмотрено более 100 проектов нормативных правовых актов и 5 действующих НПА края. По итогам данной работы сформированы предложения по совершенствованию правового регулирования, уточнению положений, не отвечающих требованиям ясности и определенности, а также способствующих неоднозначному толкованию.

— Оценка регулирующего воздействия представляет собой государственную процедуру, в рамках которой осуществляется опрос представителей бизнес-сообщества. Цель этого опроса — выявление положений в нормативных правовых актах, которые могут создавать ненужные административные барьеры и приводить к увеличению издержек для предпринимателей. Оценка регулирующего воздействия позволяет не только выявлять проблемные места, но и вносить необходимые изменения в законодательство. ОРВ входит в число показателей оценки инвестиционного климата в рейтинге Агентства стратегических инициатив, – напомнили в профильном министерстве.

Предприниматели Хабаровского края могут принять участие в обсуждении инициатив органов исполнительной власти края на Региональном портале ОРВ. Также свои замечания и предложения бизнес может направить в Минэкономразвития края по электронной почте orv@khv.gov.ru или по телефонам 8 (4212) 40-24-46, 40-24-47.