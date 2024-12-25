Яндекс Недвижимость подвела итоги года на первичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Хабаровска к концу года составила 168 000 рублей

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, по итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 13,5% и достигла отметки в 174 000 руб./кв. м.

При этом темпы годового роста по сравнению с 2023 г. сократились на 2,4 процентных пунктов. За предыдущий период (декабрь 2023 г. к декабрю 2022 г.) годовое увеличение стоимости составляло 15,9%. Замедление темпов годового роста в 2024 году обусловлено в том числе завершением программы массовой льготной ипотеки и адаптации застройщиков к новым рыночным условиям.

В Хабаровске средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в декабре 2024 года составила 168 000 рублей. За месяц цена выросла на 2,4%. По сравнению с прошлым годом “квадрат” нового жилья в городе подорожал на 10%, в декабре 2023 года средняя стоимость квадратного метра в Хабаровске составляла 153 000 рублей. Объем предложений за последний месяц увеличился на 5,4%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в текущем декабре составила 8,4 млн рублей, а средняя площадь лота – 52,3 кв.м.

Цены

Наиболее заметное увеличение медианной цены стоимости квадратных метров на первичном рынке в течение года зафиксировано в Екатеринбурге (+18,7% до 160 000 руб./кв.м), Казани (+13,9% до 223 000 руб./кв.м), Москве (+12,1% до 364 000 руб/кв.м) и Воронеже (+11,7% до 128 000 руб/кв.м). В большинстве других мегаполисов годовая динамика стоимости метра готового жилья находилась в диапазоне от 1,6 до 9,7%.

При этом в декабре текущего года относительно прошлого месяца в среднем по российским миллионникам стоимость квадратного метра первичной недвижимости увеличилась на 1%. Такая динамика объясняется выводом на рынок более дорогих объектов бизнес и элит-класса, а также квартир с меньшей площадью, — студий и “однушек”, стоимость квадратного метра в которых традиционно выше. В сравнении с 2023 г. месячные темпы роста тоже сократились. В декабре прошлого года относительно ноября увеличение медианной цены “квадрата” в среднем по миллионникам составляло 1,3%.

В декабре 2024 года незначительное снижение медианной стоимости «квадрата» относительно ноября отмечается в Челябинске, (-2,1% до 161 000 руб./кв.м), Нижнем Новгороде (-1,6% до 180 000 руб./кв.м), Москве (-1,6% до 364 000 руб./кв.м), и Ростове-на-Дону (-0,1% до 145 000 руб./кв. м).

«Спрос на рынке новостроек в 2024 году оставался стабильно высоким, несмотря на завершение льготной ипотеки в середине года, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, — Мы отметили, что изменения в динамике цен к концу года показали небольшое охлаждение по сравнению с 2023 годом. Средний рост стоимости метра на 13,5% оказался в пределах инфляционных ожиданий населения, что говорит о закономерности и рыночном образовании цен на новостройки. При этом во второй половине года мы зафиксировали снижение темпов роста медианной стоимости квадратного метра на первичном рынке в некоторых городах-миллионниках. Это связано с ростом количества специальных предложений от застройщиков, более динамичными изменениями в предложении, выводом в продажу объектов разных форматов и классов. Девелоперы и покупатели на первичном рынке завершают год, находясь в процессе адаптации к новым макроэкономическим условиям. При этом мы ожидаем небольшое снижение стоимости новостроек в начале следующего года, что будет поддерживать спрос в этом сегменте».

Предложение

Объем предложения в среднем по миллионникам с декабря 2023 года по декабрь 2024 года увеличился на 5%.

Объем доступных предложений в декабре текущего года вырос в 9 из 16 городов-миллионников. Наиболее заметное увеличение базы фиксируется в Нижнем Новгороде, Москве, Казани, Екатеринбурге и Воронеже — от 4,7% до 16,4%.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на первичном рынке остаются Москва (-1,6% за месяц до 364 000 руб./кв.м), Санкт-Петербург (+1,5% за месяц до 250 000 руб./кв. м), Казань (+0,2% за месяц до 223 000 руб./кв. м) и Нижний Новгород (-1,6% за месяц до 180 000 руб./кв. м).

Объемы ввода

В 2024 году в российских миллионниках будет введено в эксплуатацию более 19,5 млн кв.м нового жилья. По этому показателю текущий год повторит объемы ввода, которые были зафиксированы в мегаполисах за весь 2023 год. В пятерку городов-лидеров по объему ввода в 2024 году входят: Москва (6,6 млн кв.м), Санкт-Петербург (3 млн кв.м), Краснодар (2,2 млн кв.м), Екатеринбург (1,4 млн кв.м) и Новосибирск (1 млн кв.м).

Сделки ДДУ

По данным сервиса Пульс Продаж Новостроек, в ноябре 2024 года в российских миллионниках было зарегистрировано около 20 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на почти на 1 млн кв.м. Это на 1% выше показателей октября, когда было заключено порядка 19 тыс. сделок.

Лидерами по объему продаж в сегменте новостроек являются, ожидаемо, столицы: в Москве было заключено около 7 тыс. ДДУ (+13% к сентябрю 2024 года), в Санкт-Петербурге — порядка 3 тыс. ДДУ (-6% к сентябрю). В пятерку самых активных рынков также вошли Краснодар (2,1 тыс. ДДУ), Екатеринбург (2,1 тыс.) и Ростов-на-Дону (порядка 1 тыс.).