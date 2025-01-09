В Краевом государственном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)» промежуточный учебный период завершился полуторачасовым педагогическим советом.

Направления краевого дополнительного образования детей включают в себя шесть основных профилей: социально-гуманитарный; художественный; естественнонаучный; технический; туристско-краеведческий; физкультурно-спортивный.

В каждый из них входят более узкие сегменты. Таковым среди технической направленности является недавно созданный Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

— По сути, с 1 сентября 2024 года мы открыли новую ветку деятельности в техническом разделе, — подчеркнула в своём докладе руководитель центра Баталова Татьяна Михайловна, — а именно безопасность детей, как участников дорожного движения. Мы не занимаемся беспилотными системами малогабаритных машин, маломерных судов и летательных аппаратов, робототехникой. Наш первый шаг, проект «Автодело» совместный трёхсторонний, на базе Хабаровской гимназии № 1 две группы по двенадцать человек обучающихся детей шестнадцати и семнадцати лет изучили Правила дорожного движения, теперь им предстоит практическая подготовка на тренажерах Федерального учебного центра безопасности дорожного движения Тихоокеанского государственного университета. В перспективе обучающиеся дети обретут профессию «водитель». Желающих принять участие в таком пилотном проекте набралось много, под девяносто человек, отобрали по количеству заявленных на документ выдачи по итогам обучения. В дальнейшей нашей деятельности будут и другие востребованные проекты, например «Юный пешеход», методисты центра выдвигают много идей, осталось реализовать их в практической плоскости».

Педагоги и методисты дополнительного образования не работают по Федеральным государственным образовательным стандартам, как учителя образовательных организаций: школ, гимназий, лицеев, колледжей, на уроках по предметам обучения или в часы внеурочной деятельности.

— Мы ориентируемся на интересы детей, их родителей, — свою основополагающую точку зрения высказывает генеральный директор краевого учреждения Мария Вячеславовна Кацупий, — каждому ребёнку даём шанс развить свои способности. Спектр предлагаемых услуг разнообразный, в любом направлении двери нашего учреждения открыты.

Здесь следует уточнить, школа, гимназия, лицей, колледж есть государственные образовательные организации и, они проводят государственные образовательные мероприятия. Они услуги не оказывают!

А вот учреждения системы дополнительного образования услуги оказывают. Родителям не обязательно платить свои деньги, за всё платит государство. Достаточно зайти на региональный сайт 27pfdo.ru, и, активировать выданный сертификат на дополнительное образование детей с 5 до 18 лет.

31 декабря 2024 года.