Как сделать так, чтобы конкретного учителя не обвиняли в предвзятом отношении к обучающемуся ребёнку девятого класса, а, что греха таить, заодно седьмого и восьмого классов государственной образовательной организации, например, гимназии?

Да всё просто!

И поможет нам в этом известный по различным детским играм обычный кубик с шестью гранями. На нём каждая грань обозначена цифрой или точками, от единицы до шести.

Возникает вопрос: а для чего такое надо городить?

Не будем забывать, что на девятый класс приходится Диплом основного общего образования, здесь борьба за средний балл такого аттестата зрелости идёт нешуточная, особенно со стороны родителей обучающихся в школе, гимназии, лицее, детей.

Арифметика простая, пять по географии и три по геометрии, в сумме дают восемь, средний балл четыре.

И куда понесут этот средний балл?

Конечно же, в техникум или другое среднее специальное учебное заведение для получения профессии, чтобы в будущем можно было намазать белый хлеб сливочным маслом, красной икрой чавычи и, всё это запить вкусным чаем краснодарских солнечных плантаций под названием «Почтовые истории» рязанского развеса.

Там, в техникуме или колледже, обязательно всех выстроят по ранжиру этого самого числового значения среднего балла!

Учитывается средний балл и при поступлении в десятый класс предстоящим промежуточным средним образованием походом за «вышкой».

Свои плохие результаты каждый обучающийся ребёнок будет объяснять родителям просто, годами проверенной схемой и, обвинит в предвзятом отношении к нему преследовании со стороны учителя.

Естественно, в таком случае, обучающемуся ребёнку никто не поставит диагноз «первичные признаки начальной стадии биполярного расстройства на фоне маниакального преследования». Кстати, таким заболеванием страдал известный футболист красно-белой московской народной команды, правда, в фильме «Федя – народный футболист» об этом факте скромно много не распространялись.

Самое время, для примера, выбрать предмет обучения.

География!

Всё, что нас окружает, всегда находится в нашем обозримом восприятии, то, что и требуется для расширения кругозора обучающегося ребёнка.

Название география объясняется просто — «рисую Землю». Вот и мы, с помощью кубика попытаемся нарисовать возможность заработать «отличную» оценку для пресловутого среднего бала в Диплом основного общего образования по итогам девятилетнего обучения в государственной образовательной организации, где услуга не оказывается, а проводится государственное образовательное мероприятие.

Имеет ли педагогический работник право на такую инициативу в процессе оценивания знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся детей, при этом не нарушая Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 и Федеральный Государственный образовательный стандарт?

Ответ, правильного или неправильного применения, такого сугубо авторского углубленного подхода конкретизации общепринятого критерия оценивания с учётом рекогносцировки по месту и времени способностей обучающихся детей получим в конце наших размышлений.

Как такой процесс будет организован?

К примеру, на прошлом занятии по географии изучили тему «Лесопромышленный комплекс».

Тогда, во второй половине урока при изучении новой темы обучающиеся дети узнали, что такое, первое, лесопромышленный комплекс, второе, какие отрасли промышленной переработки древесины входят, третье, какую площадь занимают леса в России, четвёртое, какие деревья растут в Хабаровском крае, пятое, какие меры принимаются по защите лесов.

Как видите, пять основополагающих тезисов параграфа. Необходимый минимум знаний от образовательной программы, конкретно, параграфа, на оценку «три с половиной баллов», что соответствует требованиям руководящих документов.

Тут же, в тетради установленного образца 96 листов в клетку записали вопросы, придуманные нами, к этим пяти тезисам, вопрос первый к первому тезису, вопрос второй ко второму и так далее.

Домашнее задание, одинаковое для всех параграфов на весь учебный год, выглядит просто, читаем Дневник.ру «весь текст параграфа читать вслух один раз и пересказывать вслух один раз, ответить на вопросы устно, на один из четырёх последних вопросов параграфа подготовить реферат, доклад или сообщение».

Потом читайте, на здоровье, хоть про себя, хоть вслух, сколько сил хватит, чтобы запомнить до пятибалльной оценки. Не запрещено и переписывать полностью параграф, составлять конспект с выделением цветом или размещение наиболее важных посылов авторской мысли. Это же наша география!

Для справки: те, кто делят детей на гуманитариев и технарей. Ох, как они не правы! Это означает, что ребёнок немного болен на одно полушарие. Ничего страшного! Есть возможность такой недуг исправить? Конечно, есть! Когда человек читает и, одновременно переписывает текст в отдельно взятую тетрадь, лучше запоминает, не важно, по какому предмету. Через моторику пальцев кистей рук, через зрительные и слуховые рецепторы комплексно развиваются оба мозговые полушария ребёнка, и, отстающее, например гуманитарное, постепенно в своём развитии догоняет техническое. И, ребёнок постепенно удаляется от возможного, в будущем, проблемного расстройства, народное название которого «биполярка». Не волнуйтесь, такой феномен, косвенно возможной перспективы, присутствует почти у каждого пятого человека на планете Земля. Увидеть трудно, бытовым зрением понять невозможно. Проверено на себе жизненным опытом годами почти тридцатилетней военной службы: такое количество молодых парней призывного возраста прошло, не сосчитать. Мои родители, знали, что делали, заставляли писать параграфы в тетради по всем предметам, и, только потом, как мне вручили лейтенантские погоны, собрали все тетради и сдали в макулатуру, взамен получили двадцатитомное собрание сочинений Александра Дюма. Пишу до сих пор, всё, что изучаю для лучшего обдумывающего восприятия и запоминания материала. Помните фразу Остапа Бендера: «Пишите, Шура! Пишите!». Сами решайте, писать или не писать.

Идём дальше. При формировании нашей дипломной оценки практические и лабораторные работы не рассматриваем.

Здесь необходимо напомнить о четвертной оценочной таблице. Именно годовая оценка по географии за девятый класс идёт в Диплом. Например, если у Вас по четвертям 5, 5, 4, 4, то годовая оценка будет «четыре». Вариант 5, 4, 5, 4 даёт «пять». Если хотя бы одна тройка, а остальные пятёрки, опять «четвёрка». Надо «отлично»!

Первая половина урока опрос, обязательно не менее пяти человек должны получить оценки, в нашем случае будет минимум шесть, по кубику.

Обучающийся ребёнок выходит к доске с тетрадью, обязательно 96 листов в клетку, берёт кубик и бросает на стол учителю, ему выпадает «один».

Что это значит?

Проверка записей в тетради, правильное оформление тетради по установленному образцу. А Вы как думали? Рисуем Землю!

Тетрадь – это документ!

Помните, география означает «рисуем Землю»? Глобус, карта мира, топографическая карта, ориентирование на местности, разведка геологическая или военная и так далее. Всё должно быть исполнено в точности. Умение правильно оформить тетрадь, и есть первая географическая карта обучающегося ребёнка.

Здесь, в первую очередь, вопрос воспитания выполнять указания начальника, учителя, бережное отношение к документу, работа с документом, подготовка документа, дипломной работы или творческого проекта. Ещё, формирование почерка, как итог, аккуратность в работе с контурной картой, нанесение информации на топографическую карту или геологическую карту, чтение карты боевых действий, изучение маршрута движения автомобиля, соревнования ориентирования на местности.

Не будем забывать, что за проверку тетрадей педагогический работник получает деньги, о чём свидетельствует расчётный лист месячной заработной платы. Значит, и правила заполнения тетради определяет учитель.

Обучающийся ребёнок предъявляет тетрадь 96 листов в клетку, для удобства пользования листы тетради лучше пронумеровать, на первой странице сверху фамилия, имя отчество, учебный класс. Ниже Правила поведения в образовательной организации из пяти пунктов: соблюдать Устав гимназии; выполнять требования учителя; дисциплина; безопасность; бережное отношение к имуществу гимназии. Ещё ниже общее на весь учебный год единое домашнее задание из Дневник.ру и, не имеет значения, был ты на прошлом уроке или нет.

На второй странице номер урока, тема урока, номер параграфа и пять уже упомянутых выше тезисов по тексту из параграфа. Других текстов из других источников не надо, их там не бывает. Эти самые тезисы в параграфе выделены цветом. Только учебник!

На третьей странице, получается общий разворот слева и справа, сверху пишем «Домашняя работа» и ниже пять вопросов к пяти тезисам соответственно. Получается такой разворот параграфа, то есть, развороты каждого параграфа. По количеству уроков за учебный год будет 68 разворотов, то есть 68 листов тетради.

Такую тетрадь со всеми записями и своим почерком, как образец, со всеми разворотами ведёт и сам учитель географии. Обучающиеся дети имеют полное право фотографировать на свой смартфон записи в такой учительской тетради и потом вести по образцу и подобию свою тетрадь.

В деле командирский принцип «Делай как я!», очень удобно.

Лучше будет, если учитель сделает свои записи наперёд, чтобы дети заранее фотографировали и делали записи тезисов, тогда учителю будет больше времени на комментарии к тезисам параграфа.

Тут следует сказать ещё раз следующее: учитель обязан дать минимум знаний от образовательной программы, в нашем случае, конкретно, параграфа, на оценку три с половиной баллов.

Возникает вопрос: как учитель докажет, что дал минимум знаний от параграфа? Только записью в тетради обучающегося ребёнка!

Чем оправдает выставленную обучающемуся ребёнку отличную оценку? Устным ответом? Так он назавтра всё забудет! Только записью в тетради по образцу и подобию!

Так и получается, тезисы и вопросы к ним, остальное добирают чтением параграфа и дополнительной информацией: реферат, доклад или сообщение с обратной стороны тетради, там же заполняют таблицы и графики, пишут контрольные и самостоятельные работы. Для этого остаётся 96 – 68 = 28 листов.

Получается, на отличную оценку должно быть пять пунктов: 1- правила поведения; 2- тезисы; 3- вопросы; 4- дополнительная информация с обратной стороны тетради; 5- тетрадь 96 листов в клетку. Оценка «отлично»!

Входным билетом к отличной оценке всегда будет считаться тетрадь 96 листов в клетку, как раз хватит для всех записей на весь учебный год. В учебном году 34 недели, по два урока в неделю, значит, 68 уроков, то есть, 68 разворотов на разные параграфы, итого 68 листов тетради. Остальные 28 листов на дополнительные материалы: контрольные работы, самостоятельные работы, практические работы, таблицы, рефераты, доклады, сообщения и проект.

Тетрадь – это входной «пин-код»!

Без тетради выше тройки не получится.

Если в тетради все эти пункты есть, то оценка «отлично»!

Во всяком случае, при таком ведении тетради тройки уж точно не будет.

Идём дальше. Выходит второй ребёнок, также с тетрадью, «пин-кодом», и бросает кубик. Ему выпадает «два».

Это значит, он должен почти наизусть близко к тексту рассказать пять тезисов по чётной, левой на развороте, стороне тетради, которые на развороте слева. Их записали на второй половине прошлого урока или самостоятельно по фотографии на смартфоне. Благодаря смартфону выучить тезисы можно в любое время суток!

Принцип тот же, пять пунктов в любой последовательности говорит и, получает оценку «отлично». Называет четыре, получает четыре. Три, значит, три.

И тут выходит пожелавший получить оценку, доброволец, неважно, семиклассник, восьмиклассник или девятиклассник, с тетрадью. Бросает кубик, видит «три». Значит, отвечает на вопросы. Эти вопросы справа на развороте, где «Домашняя работа» кратко, по принципу «блиц», два-три слова на ответ. Пять правильных ответов, и получите, доброволец, оценку «отлично». Если ответит на четыре вопроса, оценка «хорошо», три – значит «удовлетворительно».

Четвёртый участник, также с тетрадью, бросил кубик на «четыре». Это значит, что на один из вопросов к тезисам из раздела «Домашняя работа» необходимо дать расширенный ответ, от семи до десяти предложений, кроме формулировки тезиса ещё добавить из того, что прочитал в параграфе, особенно числовые показатели. Для этого бросает кубик ещё раз, выпадает «три», отвечает на третий вопрос, если «шесть», а вопросов всего пять, — сам выбирает вопрос и отвечает. Выдерживает все логичные требования ответа: вступление, основная часть, вывод, и получает свою оценку «отлично».

Учитель вызывает пятого человека с тетрадью, тот бросает кубик, видим «пять». Пять в нашей кубической системе — это «смысловое чтение» вслух и пересказ этого же текста вслух. Сам обучающийся ребёнок открывает учебник географии на любой странице и читает вслух выбранный наугад небольшой текст не менее десяти строчек, потом вслух пересказывает близко логичному смыслу. Если не получается пересказать, то называет на оценку «удовлетворительно» десять слов из этого текста. Чтение текста вслух и потом его пересказ вслух развивает память, концентрацию внимания, формирует речевые способности, умение комментировать презентации, в том числе итогового индивидуального творческого проекта, тематические возможности общения, например, со сверстниками. Предмет география есть не что иное, как открытые ворота в повседневное, окружающее нас, действительное жизненное пространство.

Во всей нашей системе кубика мы не должны забывать о планируемых результатах: личностных, предметных, метапредметных, а также, универсальных учебных действиях: познавательных, регулятивных и коммуникативных, что непосредственно и наблюдаем.

Участник опроса номер шесть попадает на отметку «шесть». В этом случае показывает дополнительную информацию с обратной стороны тетради. Если это реферат, где записи через строчку (клетку) на четырёх страницах, сразу оценка «отлично». Если это доклад на две страницы через строчку, то в таком случае базовая оценка «хорошо», при желании получить «отлично» необходимо ответить на дополнительный вопрос по тексту параграфа. Если это сообщение, где записи через строчку на одну страницу, то в этом случае базовая оценка «удовлетворительно» и, при желании получить оценку «хорошо» необходимо ответить на дополнительный вопрос по тексту параграфа, а если есть стремление к оценке «отлично», тогда предстоит показать на физической карте мира примерное расположение стран.

Бросаем кубик!

Выпадает «один» — надо показать десять стран Европы. Выпадает «два» — десять стран Азии. Выпадает «три» — десять стран Северной и Центральной Америки. Выпадает «четыре» — десять стран Южной Америки. Выпадает «пять» — десять стран Африки. Выпадает «шесть» — страны и острова Океании.

Так мы набираем минимум шесть ответов в журнал успеваемости класса по вертикали.

Как видите, читать параграф придётся в любом случае, возможно и не один раз, и не только один раз вслух.

Можно ли перебрасывать кубик, если есть повторения с другими участниками опроса? Нет, нельзя! Ответы могут повторяться. Бывает, что у всех на кубике выпадают «двойки». Будьте добры, тезисы в «студию»!

Можно ли бросать кубик несколько раз, чтобы получить больше оценок? Да, можно. Но не более трёх раз, повторения не засчитываются. Может так получится, что три раза выпадет «пять», в зачёт пойдёт один раз. Если выпадает «два», «пять» и «шесть», то в зачёт пойдут три оценки, на свободные клетки в журнале по разным числам. Наперёд, заранее, ставить оценки нельзя. Если места нет, например, по причине занятости клетки по болезни, или стоят оценки, то, эти одна или две дополнительные оценки «сгорают», в зачёт не идут.

Для оценивания за четверть должно быть три, и более оценок. Обучающийся ребёнок не имеет права аргументировать свой отказ давать ответ учителю при опросе тем, что у него уже есть достаточное количество оценок для выставления общей за четверть. Сколько клеток, столько и оценок!

Предусмотрен ли альтернативный вариант ответа, без кубика и ведения тетради по образцу и подобию, для обучающего ребёнка?

Да, предусмотрен.

Традиционный!

Домашнее задание в Дневник.ру, единое для всех обучающихся детей учебного класса. Ответ будет устный или письменный на вопрос из параграфа, расширенный, близко к тексту из учебника, можно приводить примеры из других источников информации по заданной теме вопроса. Обучающийся ребёнок обязательно получит дополнительный вопрос по знанию географической карты.

Записи урока в тетради обучающийся ребёнок делает в произвольной, удобной для него, форме. Каждый урок!

К сожалению, сегодня, в силу различных обстоятельств, не каждый обучающийся ребёнок осилит оценку «отлично» традиционным методом.

Большинство обучающихся детей учебного класса не обладают той логически построенной памятью, которая необходима для полноценного пятибалльного ответа, а если вспомнить про концентрацию внимания, усидчивость, заинтересованность и трудолюбие, то результат может получиться плачевный.

Хотя, кто его знает, «дорогу осилит идущий», может и получится.

08 января 2025 года.

Система кубика

Сергей Роща

Рассказ

Хабаровск