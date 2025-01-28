На озере Драга в поселке Переяславка завершился второй этап Кубка России по зимнему плаванию. Соревнования проходят в крае уже в четвертый раз. Также спортсмены в 13-й раз состязались за Кубок на призы главы администрации муниципального района имени Лазо.

В стартах приняли участие более 70 человек из различных регионов страны, включая Хабаровский и Приморский края, Республику Крым, Москву, Новосибирскую, Нижегородскую, Ульяновскую и Сахалинскую области.

Медали разыгрывались на дистанциях 25, 50 и 100 метров баттерфляем, брассом и вольным стилем. Также лучших выявили в командной и комбинированной эстафетах. В общей сложности спортсмены Хабаровского края стали обладателями 64 медалей. Из них 28 золотых, 22 серебряных и 14 бронзовых.

Для болельщиков и гостей подготовили насыщенную культурную программу, которая включила катание на собачьих упряжках и санях, конкурсы с розыгрышами призов. Для комфорта гостей были организованы пункты обогрева, а также точки питания, где все желающие могли отведать горячую уху, армейскую кашу, ароматный чай из самовара, а также блюда русской и корейской кухни.

— У нас стало больше участников. Вырос судейский состав количественно и качественно. Проведение соревнования в рамках кубка России повышает требования, а соответственно и уровень всех процессов. Зрители отмечали иной уровень соревнований по сравнению с предыдущими турнирами, – рассказал председатель Федерации зимнего плавания Хабаровского края «АЙСБЕРГ» Роман Белан.

Соревнования прошли при поддержке краевых министерств спорта и туризма. Напомним, что в России зимнее плавание получило статус официального вида спорта четыре года назад. В Хабаровском крае им занимаются несколько десятков пловцов-экстремалов, которые тренируются в открытом бассейне на стадионе имени Ленина и на базе «Канары» лодочной станции «Дельфин».