Также зафиксирована разница в ценообразовании у девелоперов при первичной продаже объектов и стоимостью квадратов в новостройках при переуступке.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в первой половине января относительно декабря цены на новостройки в миллионниках России незначительно выросли на фоне сезонного снижения объема предложения.

В Хабаровске медианная стоимость квадратного метра в новостройках при первичной продаже от застройщика в первой половине января составила 172 000 рублей. За месяц она увеличилась на 1,2%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в январе составила 8,7 млн рублей, за месяц она снизилась на 0,6%. Средняя площадь лота в Хабаровске в начале 2025 года составляет 51,7 кв.м.

В среднем в первой половине января относительно полного декабря в большинстве российских мегаполисов (в 13 из 16) зафиксирован рост медианной цены квадратного метра, в среднем по мегаполисам он составил +0,9%. Медианная стоимость метра в новостройках при первичной продаже от застройщика снизилась за последний месяц только в трех городах: Уфе (-2,7% до 160 000 рублей), Волгограде (-0,7% до 138 000 рублей) и Омске (-0,4% до 148 000 рублей). Средняя цена квадратного метра «от девелопера» в мегаполисах России по данным на середину января составляет около 179 000 рублей.

«В январе спрос на рынке недвижимости традиционно демонстрирует охлаждение, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, — При этом мы видим незначительный рост медианной стоимости метров в мегаполисах, который связан с изменениям структуры предложения в разных классах объектов. Сейчас наиболее вероятный сценарий — это возвращение спроса к показателям осени — начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья. Изменения в подходах застройщиков к ценообразованию дают основания говорить о том, что динамика медианных цен будет разнонаправленной в российских миллионниках. Поэтому стагнация или ежемесячный рост в пределах 1% — закономерный сценарий для рынка в ближайшие месяцы».

При этом при переуступке медианная стоимость метра в новостройках в среднем по мегаполисам составила 175 000 рублей в первой половине января. Стоимость метра при переуступке снизилась в нескольких мегаполисах: Санкт-Петербурге (-2,8% до 290 000 рублей), Казани (-1,8% до 221 000 рублей) и Москве (-0,9% до 428 000 рублей).

Городами, показавшими положительную ценовую динамику при переуступке, стали Екатеринбург (+1,3% до 161 000 рублей), Новосибирск (+2,1% до 153 000 рублей) и Уфа (+2,6% до 178 000 рублей).

В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек в первой половине января 2025 года снизилось на 5,6%. Эта динамика обусловлена сезонными факторами и традиционным снижением активности игроков на рынке в начале года.