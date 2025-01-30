В Хабаровске перед судом предстанет бывший сотрудник городской администрации, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями, и двое риелторов.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации г. Хабаровска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также двух риелторов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями).

По версии следствия, в силу должностных полномочий муниципальная служащая располагала сведениями о реализации на территории края адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Решив обеспечить победу знакомых ей представителей агентства недвижимости в закупочных процедурах по заключению контрактов на приобретение квартир для жильцов аварийных домов по завышенной цене, обвиняемая достигла антиконкурентное соглашение с ними. Для агентства были созданы преимущественные условия для участия в закупочных процедурах. В результате пособники обогатились на сумму более 6,2 млн. рублей, за которые возможно было приобрести дополнительные благоустроенные квартиры.

По уголовному делу при активном участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю проведены следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить фигурантам обвинение и направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения его по существу.