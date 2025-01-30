Итоги работы за прошедший год подвели на расширенном заседании прокуратуры Хабаровского края. В работе принял участие глава региона Дмитрий Демешин.

В начале своего выступления губернатор отметил, что между органами прокуратуры и краевым правительством выстроено конструктивное взаимодействие по многим направлениям, включая противодействие экстремизму, терроризму, коррупции, укрепление правопорядка.

Ключевыми продолжают оставаться сферы реализации национальных проектов и формирования благоприятного инвестиционного климата в крае. По-прежнему в фокусе особого совместного внимания – защита прав несовершеннолетних, ветеранов, людей с инвалидностью, а также обеспеченность лекарствами и соблюдение трудовых прав граждан. Так, благодаря совместной работе погашена задолженность по заработной плате в размере почти 105 млн руб. на 22 предприятиях.

Еще один приоритет – участники СВО и их семьи.

– Как подчёркивает Президент России Владимир Владимирович Путин: «Особое значение имеет защита прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей». Наши воины сражаются с нацизмом за будущее всей страны, а потому наш долг – пресечь любую несправедливость! – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Глава региона также отметил, что особое внимание необходимо уделить надзору за законностью в сфере оборонно-промышленного комплекса.

– Мы постоянно должны держать эти вопросы в поле нашего зрения, прежде всего нужно следить за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции необходимых вооружений, техники, боеприпасов, экипировки. За чёткой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов, – заявил Дмитрий Демешин.

Губернатор выразил уверенность в том, что объединенными усилиями правительства края и органов прокуратуры это удастся сделать.