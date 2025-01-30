В Хабаровском крае более 90 тысяч человек уже пользуются мобильным приложением «Госуслуги.Дом». Из них 15 тысяч – передают через сервис показания приборов учета, а 11 тысяч – оплачивают жилищно-коммунальные услуги, рассказали в региональном министерстве ЖКХ. В этом году приложение стало еще удобнее: в нем появились гостевой доступ для арендаторов и родственников собственников квартир, а также для владельцев индивидуальных жилых домов.

— Оценить удобство приложения уже смогли более 8 млн россиян. Теперь наниматели жилых помещений и люди, временно проживающие у родственников, могут сами управлять жильем, не привлекая собственника к этому процессу. С появлением новых функций стало проще оказывать помощь с оплатой счетов и передачей показаний внутридомовых приборов учета представителям старшего поколения, – рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик.

Как уточнили в минЖКХ края, с появлением новых функций арендаторы помещений также смогут обращаться в управляющие организации и госжилинспекцию, заказать поверку счетчиков и посмотреть отчеты о капитальном ремонте. При этом они не смогут голосовать в общих собраниях собственников, добавляться в домовые чаты, страховать недвижимость.

Чтобы получить возможность управления чужой недвижимостью, гость должен иметь аккаунт на Госуслугах и приложение «Госуслуги.Дом». Доступ должен подтвердить собственник квартиры. В любой момент эту функцию можно отозвать или отказаться от нее.

– Сервис теперь доступен и владельцам индивидуальных жилых домов. С его помощью они могут передавать показания счетчиков, заказывать их поверку, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, отправлять заявки ресурсникам и выдавать гостевой доступ, – добавили в министерстве.

Отметим, что цифровое решение на базе ГИС ЖКХ развивает АО «Оператор информационной системы». Приложение «Госуслуги.Дом» доступно для скачивания во всех популярных магазинах мобильных приложений. Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно обновить приложение до версии 3.8.0.