Яндекс Карты создали трёхмерные цветные модели знаковых мест Хабаровска. Объёмные изображения зданий и памятников позволят жителям города рассмотреть привычные места с новых ракурсов, а туристам — изучить достопримечательности и лучше спланировать поездку.

Трёхмерными в Картах стали девять символов города: Хабаровский утёс, памятник Е. П. Хабарову, Вечный огонь, Спасо-Преображенский собор, Музей истории Амурского моста, Краевой музей имени Н. И. Гродекова и его филиал — музей археологии, краевой театр драмы и цирк.

Все объекты детально проработаны — видны даже небольшие элементы, важные для узнаваемого образа постройки. Например: серп и молот на рельефе мемориала Вечного огня, фонари на территории собора, надпись на здании цирка.

Чтобы увидеть трёхмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте и приблизить её. Рассмотреть объект можно со всех сторон: в веб-версии Карт для этого нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Таким же образом можно вращать модель, изучая её с разных ракурсов.