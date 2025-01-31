Хабаровский Росреестр поставил на кадастровый учёт и зарегистрировал права на аэровокзальный комплекс международного аэропорта Хабаровск (Новый). Скоро вылетающие и прилетающие из-за рубежа пассажиры будут обслуживаться в новом современном терминале.

Пятиэтажный терминал МВЛ площадью 20389.3 м2 сможет обслуживать до 1 млн пассажиров в год. Здесь будет самый современный пункт пропуска через государственную границу — 30 кабинок паспортного контроля, в том числе для маломобильных групп населения.

«Строительство пассажирского терминала международных воздушных линий аэропорта Хабаровск признано приоритетным инвестиционным проектом. Перед государственными регистраторами стоит задача оперативного проведения регистрационных действий в отношении такого рода объектов. В данном случае учетно-регистрационные мероприятия проведены за один день», — отметила заместитель руководителя Хабаровского Росреестра Елена Семченко. — Для такого крупного объекта это очень короткий срок».