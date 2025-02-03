Любой пожар опасен не только распространением огня, но и дыма. В многоэтажных домах, особенно коридорного типа, распространение угарного газа происходит стремительно снизу вверх, заполняя собой все помещения. При этом площадь пожара может быть незначительной, однако, выделяемые при горении опасные вещества, при их вдыхании могут стать смертельными.

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России напоминают, что согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов, запрещено. Также нельзя размещать кладовые и хранить горючие материалы в лифтовых холлах. Запрещено закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

Пожары на лестничных клетках и мусоропроводах не редкость. Причины их могут быть разные: неосторожное обращение с огнём, шалость или умышленные действия человека, или другие. С одной стороны складируемые предметы могут послужить пищей для огня. С другой стороны захламленные пути эвакуации — серьезное препятствие для спасения людей при пожаре, особенно в условиях плохой видимости и непригодной для дыхания среды.

Содержание общедомовых помещений – забота не только управляющих компаний, но и самих жильцов. Поэтому за соблюдением требований пожарной безопасности в своих домах должен следить каждый. Это относится как к подъездам, лестничным клеткам, так и придомовым территориям и парковкам.

При этом важно не только не допустить возгораний, но и правильно действовать в случае пожара и задымления.

Никто не застрахован от пожаров, но предпринять меры для его обнаружения и самоспасения в силах каждого. Для этого нужно дома иметь огнетушитель, установить в помещениях автономный дымовой пожарный извещатель. Также можно воспользоваться индивидуальным средством защиты органов зрения и дыхания – капюшон «самоспасатель». Главное — объясните всем членам семьи и особенно детям как вести себя в случае обнаружение дыма и огня!

При первых признаках возгорания, запахе дыма вызывайте пожарную охрану по телефону 101 или 112. Разборчиво сообщите адрес, где произошёл пожар, место, кому требуется помощь.

Если возгорание небольшое, примите посильные меры для тушения пожара, воспользуйтесь первичными средствами пожаротушения или подручными средствами. При этом помните, что при возгорании электроприборов первым делом необходимо их обесточить!

Если сразу справиться с огнём не удалось, сообщите всем домочадцам о случившемся и быстро покиньте квартиру, закрыв за собой двери, по возможности окна. Оповестите соседей о пожаре.

При эвакуации из квартиры рекомендуется отключить все электро- и газовые приборы.

Во время пожара категорически запрещено пользоваться лифтом! Лифт в любой момент могут отключить или электропроводка лифта может выйти из строя.

При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу как можно ниже к полу, прикрыв органы дыхания.

Если нет возможности выйти в подъезд из-за сильной задымленности, то уплотните свою входную дверь мокрой тканью, чтобы внутрь не проникал дым. Выйдите на балкон и закройте за собой дверь. Ждите приезда сотрудников пожарной охраны. Самое безопасное место — на балконе или возле окна. Пожарные придут к вам на помощь.

При первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, чем-нибудь заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт.

Не оставляйте детей дома одних без присмотра!

Ваша безопасность – ваша ответственность!