Оперативная обстановка находится на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Сообщений о ЧС не поступало.

Обильные осадки и метель создают наиболее сложную обстановку на дорогах. Мобильные группы спасательного ведомстванаходятся в готовности к оказанию адресной помощи населению. За вечернее и ночное время пожарные и спасатели МЧС России 4 раза приходили на выручку водителям транспортных средств, оказавшихся в снежных заносах. Все они были деблокированы из сугробов, пострадавших нет.

Из-за сложных погодных условий в крае сохраняются ограничения для движения пассажирских автобусов на ФАД А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино на участке 420 — 533 км (Ванинский район). Также отменен ряд автобусных маршрутов между населенными пунктами. Временно закрыто движение по ледовой переправе «г. Амурск – с. Вознесенское». Аэропорты работают в штатном режиме, ведётся расчистка взлетно-посадочных полос.Вылеты воздушных судов по местным направлениям осуществляют по погодным условиям. Паромная переправа «Ванино-Холмск» не закрывалась.

По прогнозам синоптиков 6-7 февраля на востокекрая (им. Лазо, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Солнечный,Советско-Гаванский, Ванинский, Ульчский, Николаевский районы) ожидается снег, местамисильный и очень сильный, метель, усиление ветра до 19-24 м/с. Также 6 февраля по долинамрек и побережью Татарского пролива ветер может усилиться до 25-28 м/с.На дорогах снежный накат, заносы. В краевом центре также будут осадки, временами сильные, с порывистым ветром.

Ситуация с прохождением циклона находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Организовано межведомственное взаимодействие для уточнения оперативной обстановки.