Восточно-украинская донбасская слякоть, не так давно ставшая российской, всех достала. Никакой зимы нет в помине. Новый год без снега в страшном сне присниться никак не может, даже если сильно захотеть. Ветрено, сыро, зябко, неприятно, а если посмотреть вторую сторону медали, то для маскировки беспилотным спецам лучше и не придумать, за них всё делает небесная канцелярия. Так и хочется сказать, что «Бог на нашей стороне!», а как иначе.

Война!

Ночной гул канонады систем залпового огня «ураганов», «градов», «буратинов» постепенно удалялся на запад, а ведь ещё каких-то десять дней снаряды летели прямо над небольшим донбасским городишком Погорельском. Автоматные очереди штурмовых групп канули в лету, как будто и не было войны. Знакомые звуки что, своих, что вражеских «птичек», иногда доносились в уши временно непригодных трёхсотых.

Раздолбленные с двух сторон снарядами разного калибра, давно заброшенные угольные шахты изредка рыгали метановым вонючим карбонатом. От нечего делать, лежа в солдатской кровати, интересно было наблюдать сквозь окно на скорую руку сделанного временного военного госпиталя, как вулканизируется, слегка голубоватая, приукрашенная чернотой противная газовая смесь. Только противогаз и спасал, если западный ветер начинал дуть в сторону времён советской постройки одного этажа, года два как, уже не детского садика. Дело шло на поправку.

— Федя, подскажи. Ты же в медицинский мечтал поступить, готовился, — рядовой доброволец с позывным «Баржа», разгадывал только что присланный свежий кроссворд, — тут задание. Читаю, «благодаря какому живому земному существу, спустя много веков, человек изобрел унитаз». Шесть букв, если до этого я правильно ответил, то третья буква «эр», пятая «я». Давай, думай! Только не тяни.

— Даже не знаю, — такой же рядовой доброволец «Кот», глядя в окно, на всякий случай, достал из прикроватной тумбочки противогаз, — надо у доктора Ольхова спросить, или у его жены Оксаны Николаевны. Они, как и мы, из Бараховска, по мобилизации забрали. Из военного госпиталя. Вот бывает же так, «муж и жена одна сатана», хирурги. Да, не до смеха.

— Шесть букв.

— Да подожди ты! Я тут вот о чём подумал, — несостоявшийся доктор Федя задумался, стал подбирать слова, как бы правильно высказаться, главное, не нарваться на очередной прикол, под баржу, — интересная штука получается! Представляешь, пять братьев Ольховых со своими жёнами мобилизовали, «как корова языком слизала» в один момент десять хирургов лишился наш Бараховск. А причина, до смеху простая, все они состоят на учёте в разных бараховских военкоматах. И работают в разных больницах. И живут в разных районах. Никакого военкоматовского взаимодействия. Вот умора!

— Так что про унитазы?

— Какие унитазы? Подожди, доктор придёт, спросим. Тут ещё есть одна закавыка. У них ведь дети. Препаду по «рэб» не позавидуешь, насколько помню, у каждого сына по три сына. А ещё есть и младший сын, примерно двадцать пять сейчас. Небось, женился, есть ребёнок, а то и два. Вроде так он говорил? Не помнишь?

— Ты мне зубы не заговаривай! Давай, думай, — с трудом привстав, Баржа, он же Колтунов Алексей, посмотрел в окно и, полез в свою тумбочку за противогазом, наверняка предстояло минут двадцать сидеть в этом резиновом набалдашнике, — я вот что вспомнил. Помнишь, как нам выдали маскировочную сетку?

— Да, обрадовались. Её сделали дети бараховской первой гимназии, — опустив забинтованную в гипсе левую ногу на пол, Кот, он же Котов Фёдор, ещё раз посмотрел в окно, южный ветер погнал карбонатно-метановую смесь по перпендикуляру, на север, продолжил, — жаль, пришлось оставить. Не выдержала атаки дрона. Если бы наша пехота, случайно или как, не забралась в наше лежбище, мы бы здесь с тобой не валялись. Обнаружили ведь их, а не нас.

Услышав коридорные шаги, Кот и Баржа притихли. Повар с поварихой для лежачих и костыльных раненых разносили еду. Запахи предстоящего завтрака доносили гречку с котлетами по-киевски, квашенную с бочковыми огурцами капусту, компот из местных сухофруктов, на десерт творение рук помощницы главной поварихи кусочек торта «Пень трухлявый».

Но, для друзей детства с девятнадцатого километра Сарапульского шоссе в направлении города юности не это было главное. Сегодня снимут гипс, и, они поедут в отпуск на две недели домой. В советское время был прямой поезд «Харьков – Бараховск», а так в Белгород санитарной машиной, до Москвы поездом и, в небо прямым рейсом, примерно восемь утра местным временем откроет свои двери родной Бараховск.

Вместе учились в техникуме на специалистов компьютерных систем и программирования, вместе служили срочку на точке Ленинском. В один день женились, по ипотеке купили квартиры рядом с ареной «Ерофей». Почти одновременно в роддоме на Ленина появились, с разницей три дня детишки Артём Кот и Машка Колтунова. Как по свистку, не задумываясь, добровольцами записались воевать, от военкомата прошли обучение управлению беспилотными летательными аппаратами, где учителем по радиоразведке, радиоэлектронной борьбе и постановке помех был, как потом недавно выяснилось, отец доктора Ольхова, а точнее, всех братьев хирургов Ольховых с жёнами в придачу.

— Так, орлы-стервятники, подъём! Через час в процедурную комнату на осмотр, — медсестра Валя, вся взмыленная, с мелкими крапинками крови на белом халате, слегка открыв ногой дверь, прокричала, — хватит есть! Дома жёны накормят. Быстро снимаем гипс и прощайте, больше сюда не попадайте. Освобождайте кровати. Да, чуть не забыла, костыли сдадите Михайловне, бабе Даше.

— Валя, а где доктор?

— Ночью были сложные операции, отдыхают. Наши в засаду попали, все живы, но с дырками. Свинец вынимали! В процедурной комнате вас будет ждать доктор Ольхова Оксана Николаевна.

Друзья, как по заказу, глядя в потолок, молча, лежали на кроватях, каждый думал о своём. Сразу вспомнились вечерние сумерки того уходящего дня, только как отбомбились, разведчика сразу же отправили на базу, даже частоту не стали менять, посадили.

И тут началось! Метрах в пяти на север от лёжки разведгруппа не более шести, возвращалась домой, с собой тащили офицера, явно не русскоговорящего, бесшумно с большой высоты штопором спустившись вниз, над ними зависла «Баба Яга». Спрятаться было негде, никаких бетонных укрытий, одни деревья обычной сельскохозяйственной лесополосы для задержки снега, которого нет. Стрелять на поражение поздно. Проспали!

Взрыв!

Осколки, вместе с грязью заполнили площадь в четверть футбольного поля. Сильно резануло в ноги, рядом крики, стоны, стало понятно, попали в передрягу, надо уносить ноги, а ноги не слушаются. Укол, жгут и ползти бочком, больше работать руками, надо срочно уползать с этого места, скоро прилетят с добавкой, обязательно прилетят. Украсть офицера, да ещё и американца, это вам не кусок хлеба с голодухи со стола утянуть. Эти укробандеры всех положат, никого не пожалеют, даже штатовского кадрового солдата удачи.

С востока появились знакомые по звуку русские дроны. Медики прислали беспилотные тележки, с большим трудом погрузились, по кочкам доехали, сразу на операционный стол, свет, анестезия. Краем уха мелькнуло страшное слово ампутация, но когда пришли в себя, ноги оказались на месте, свои, все в бинтах, нащупывалось что, то твёрдое, наверное, гипс. Значит, без ног не оставили. Будем ходить. Спасибо докторам. Три недели провалялись. Теперь в отпуск, домой к жёнам и детям.

— Оксана Николаевна! Тут в кроссворде интересный вопрос. Может, знаете ответ?

— Сейчас снимем гипс, а ты говори свой вопрос, я подумаю.

— Благодаря какому живому земному существу, спустя много веков, человек изобрел унитаз. По моим раскладам предполагаю третью и пятую букву.

— Тут, как вас там Валюха зовёт, орлы-стервятники? Правильный ответ «червяк».

— Спасибо. Точно, подходит. А почему?

— Не помню, в каком классе, кажется в восьмом, изучают эволюцию пищеварительной системы. Речь, в том числе идёт о том, что первые земные существа, у кого выделительная система заимела анальное отверстие, были черви. Какие, точно не помню, то ли кольчатые, то ли плоские, то ли другие, червей разных много.

— Черви!

Красивая русоволосая, близко к сорока, сероглазая русская женщина в медицинском салатного цвета операционном комбинезоне хирурга внимательно осматривала две правые и две левые ноги «орлов-стервятников». Осколки зацепили только мягкие ткани, кость задели касательно, занесли много грязи. Почистили, промыли, ходить будут.

— Как доберётесь до Бараховска, сразу в хирургическое отделение военного госпиталя. Там пройдёте военно-врачебную комиссию, — Оксана Николаевна задумалась, — они вам и скажут о вашей пригодности к военной службе. Если категория «А», тогда решайте сами, контракт ваш на исходе, возвращаться сюда или уйти на покой. По статистике больше возвращаются. А, с другой стороны, повоевали, и, хватит, лучше рожайте как можно больше здоровых детей. Делу время, потехе час!

Родной Бараховск встретил двадцатиградусным морозцем, обочины взлётки красовались почти метровыми снежными сугробами, по рулёжной полосе столичное воздушное судно приблизили к центральному выходу.

— Лёха, слушай, пока идут новогодние праздники, всё равно госпиталь не принимает, надо отблагодарить докторов, а точнее, их отца, — сидя в такси теперь уже Фёдор постепенно обрастал идеями, — надо срочно найти тех пацанов, кто всеми верховодили в школе. Они, наверняка, уже студенты. Это хорошо, что студенты, значит, совершеннолетние. Сделаем всё «без шума и пыли».

— За спасённые ноги? Давай, попробуем. И как будем искать?

— Я знаю как! Интернет помнит всё! Мы там за Родину, за Путина кровь проливаем, а здесь какие-то продажные черви никакого уважения к учителям, провокации решили устраивать. Не дай Бог, за деньги!

— Хорошо, согласен. Завтра и начнём.

— И, если всё получится, с таким подарочным видео нагрянем к учителю Ольхову Борису Алексеевичу. Кстати, а где он сейчас работает?

Наступила тишина. Молодой водитель из таджиков слушал музыку на русском языке. Из динамиков доносился «Бермудский треугольник» Владимира Высоцкого:

Мы не сделали скандала –

Нам вождя недоставало:

Настоящих буйных мало,

Вот и нету вожаков.

Но на происки и бредни

Сети есть у нас и бредни,

И не испортят нам обедни

Злые происки врагов!

Это их худые черти

Бермутят воду во пруду!

Это всё придумал Черчилль

В восемнадцатом году!

Распутать клубок событий трёхлетней давности не составило большого труда. Действительно, всемирная паутина помнит всё, не надо никуда ходить и кого-либо трясти, как на блюдечке, вылезли родимые студентики второго курса Бараховского бывшего политеха факультета природопользования.

— Представились друзьями Лёхи Ворсина, как-никак, знали давно, — после просмотра слегка ужасающего для учителя видео, во всей красе распинался Лёха Колтунов, — студенты наживку заглотили по самые жабры. Дальше, больше и, дело пошло.

Полковник запаса Борис Алексеевич Ольхов так и не вспомнил добродушных вояк. Да, от военкомата проводил занятия с двумя, иногда с тремя, группами по двадцать пять человек, час с одними, час с другими, читал лекции, никаких опросов, зачётов и фамилий, сплошная теория радиоразведки, радиоэлектронной борьбы и постановки помех. Всё, чем в советское время был богат факультет радиоуправления механизмами вооружения и военной техники противовоздушной обороны военной академии, тем и поделился в месячный период с добровольцами.

«Да, как-то нехорошо получилось, — откупоривая коньячную бутылку «Айвазовский», про себя размышлял педагог дополнительного образования Ольхов, — а ведь они меня помнят. Живут через дорогу, на той стороне, ближе к реке. Говорят, что сын Андрей настоящий хирург от Бога, только благодаря нему остались при своих ногах, хотя могли ампутировать. Ходили бы сейчас на костылях, а то и в инвалидной коляске. Своим видео, конечно, меня ошарашили, как будто «ушат холодной воды вылили». С чего бы это вдруг они так расстарались? Хотя, понять можно, такого рода благодарность. Ведь никого не убили, судя по видео, вреда здоровью не нанесли. Ничего страшного, что в масках, поди, разберись, кто это были. Зато, информацию для размышлений добыли классную, можно сказать, вражеское подполье раскрыли. Такие парни, как эти Баржа и Кот, страну не продадут. Они с молоком матери, свои, настоящие русские. Интересные у них рассуждения о жизни».

— Поставь ещё раз эпизод, где они рассказывают, когда и для чего им заплатили деньги, — зашедший на седьмой десяток, для них «препад рэб», внимательно всматривался в лица «продажных червей», в недавнем прошлом его школьных учеников и не мог вспомнить фамилии, имена, — здесь, слушаем.

«С этим дядечкой познакомились на митинге, когда Фургала арестовали, — говорил белобрысый, видно было, что руки зажаты, наверное, в тиски, только что корчился от боли, потому и стал говорить, — а тут встретились. Было как раз перед школой, 30 августа 2021 года. Он и предложил, по украинскому варианту через провокации вышибить трудовика из школы. Как он заявил, его хозяев не устраивает тот факт, что в школе проводятся занятия по радиоуправляемому авиамоделизму на полторы сотни человек с тремя классами авиационных кадетов. Заодно отсечь сотрудничество с организацией «Техноспектр», убрать такой же кружок, куда ходили все желающие дети. Ещё шахматы и станки. Кстати, до сих пор всё в разрухе, замены нет. Полный аут».

С недавнего времени педагог дополнительного образования Ольхов пребывал немного в растерянном состоянии, как наяву, всплывали различные ситуации, на уроках дети зиговали, на стенах рисовали свастику, бегали по кабинету повышенной опасности, грубили учителю, он думал, что дети дурачатся, оказалось банальными оплаченными провокациями.

«На вторую встречу и с деньгами наш куратор принёс инструкции, как надо делать, чтобы вывести трудовика из равновесия и, трудовик сделает такое, что попадёт под статью «уголовки», — со слезами на глазах продолжал второй информационный участник, видать, прижали сильно, слышно было, как хрустнули кости, сдают с потрохами своих благодетелей, — дождались. Только под конец четвёртого месяца и случилось. Как только стало понятно, что будет возбуждено уголовное дело, нам сказали, что всё прекращаем, получили премиальные деньги и легли на дно. В обороте появился «общественный резонанс», наверняка, купленные социальные сети раструбили о грубости учителя по всему интернету. До сих пор висят».

— Спасибо, парни, просветили, — наливая третью рюмку коньячного живописного напитка, подполковник запаса Ольхов не сдержался, пустил слезу, — никогда бы, не подумал.

Третью рюмку пили «за тех, кого с нами нет», не чокаясь. С динамиков «Vitek» бараховского радио «Микс-ФМ» на волне 102,7 неслась приятная музыка группы с названием «Duran-Duran», не имеющее никакого перевода.

— Вы мне вот что скажите, — учитель сделал паузу, задумался, как бы спросить так, чтобы не обидеть гостей, — обошлось всё без вреда для здоровья? Для этих, как там, «ползучих червей».

— Правильно будет «продажных червей». Не волнуйтесь, Борис Алексеевич, они живы, здоровы, да и нас они вряд ли узнают, мы были в масках.

— Нам они сдали всю «базу»! Как там говорят, со всеми «явками, паролями, фамилиями», — от души выпалил Баржа, — получилось классно! Информацию с диском отнесли, куда надо. Теперь все продажные черви будут «под колпаком». Парни там кровь проливают за Родину! За Путина! А тут какие-то продажные черви мутят воду. Не по-людски это!

— Эти продажные черви окучили все школы, что есть в нашей округе, где мы живём, — не унимался Кот, — примерно в радиусе пяти километров.

— Если не секрет, где работаете учителем? Интересно, — спросил Баржа, — может, чем поможем.

— Да секрета никакого нет, в первой бараховской гимназии.

Добровольцы добрых дел резко замолчали, переглянулись, их удивлённые взгляды встретились. Сразу вспомнилась маскировочная сетка, принявшая на себя большую часть осколков, госпитальная палата, на соседней кровати стонущий от боли американский офицер.

Крайнюю рюмку пили за победу. За нашу Победу!

«А ведь свои фамилии, имена и отчества они так и не сказали, — про себя размышлял военный пенсионер Ольхов, — может так и надо».

7 февраля 2025 года.

Продажные черви

Сергей Роща

Рассказ

Хабаровск