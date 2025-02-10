В Хабаровском крае по результатам проверки опубликованных в соцмедиа сведений о нападении бездомных собак на девочку возбуждено уголовное дело

10 февраля 2025 года в соцмедиа опубликована информация о нападении собак без владельцев на 10-летнюю девочку в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, дается оценка действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта от нападения безнадзорных животных. Принимаются меры к отлову собак.