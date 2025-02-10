В Хабаровском крае по результатам проверки опубликованных в соцмедиа сведений о нападении бездомных собак на девочку возбуждено уголовное дело
10 февраля 2025 года в соцмедиа опубликована информация о нападении собак без владельцев на 10-летнюю девочку в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, дается оценка действиям уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасности жителей населенного пункта от нападения безнадзорных животных. Принимаются меры к отлову собак.
Эта запись была опубликована 10.02.2025в 13:11. В рубриках: Происшествия.
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