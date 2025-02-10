В Хабаровском крае продолжается реализация федеральной программы модернизации школьных систем образования, которая была запущена по поручению Президента России Владимира Путина. На сегодняшний день ремонтные работы ведутся в 12 муниципальных школах и краевой школе-интернате. Всего же до 2027 года в регионе отремонтируют 51 школу и 13 детских садов.

И.о. министра образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин проверил ход ремонтных работ в краевой школе-интернате № 9 в рп. Переяславка. Основные демонтажные работы на объекте проведены в 2024 году, в текущем году предстоит закончить ремонт.

– К сожалению, из-за некачественно выполненных работ и срыва сроков контракт на проведение ремонта пришлось расторгнуть в одностороннем порядке. Сейчас заключен договор с новым подрядчиком, ремонтные работы идут полным ходом. Новый учебный год ребята начнут в обновленной школе-интернате, – рассказал Алексей Мокрушин.

В учреждении обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. На время ремонта более 60 учащихся распределены по другим школам, а 53 ребенка переведены на домашнее обучение.

Отметим, что с 2025 года строительство и ремонт школ, а также создание комфортных условий для обучения входят в новый национальный проект «Молодежь и дети».