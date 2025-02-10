В Правительстве России прошла торжественная церемония награждения специальной «дальневосточной» общественно-деловой премией. В седьмой раз «Звезду Дальнего Востока» получили журналисты, представители бизнеса, участники программы «Гектар», волонтеры. Награду вручил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО, председатель жюри премии «Звезда Дальнего Востока» Юрий Трутнев.

– В 2013 году Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. В соответствии с его поручениями, работа по развитию Дальнего Востока продолжается. Реализуется более 2800 проектов. Только в прошедшем 2024 году введено 147 новых предприятий, создано 20 тысяч рабочих мест. В регион приходят инвестиции. Рост инвестиций на Дальнем Востоке в два раза превышает среднероссийский уровень. В работе по развитию региона принимают участие миллионы дальневосточников. Они работают в школах и больницах, строят горно-обогатительные комбинаты. Хочу всем им сказать спасибо. Сегодня мы вручаем награду тем, кто системно вносит наибольший вклад в работу. Это активные, энергичные, эффективные люди из самых разных сфер деятельности, – сказал Юрий Трутнев.

Цели премии – показать Дальний Восток территорией роста и национального приоритета в развитии России на весь ХХI век, вывести лучшие практики в экономике и бизнес, привлечь внимание широкой аудитории к социальным и бизнес-проектам. Среди основных тем премии – поощрение компаний, помогающим проведению специальной военной операции, а также поддержка граждан и организаций, помогающих ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

Так, в номинации «Вузы для СВО» лауреатом стал Дальневосточный государственный университет путей сообщений с проектом «ДВГУПС – СВОим». В вузе с прошлого года организовано повышение квалификации для военных специалистов с ампутацией конечностей, находящихся на реабилитации в военном госпитале в Хабаровске.

Еще одну награду, но в номинации «Технологические новации» получила компания «Геопроминвест» – резидент ТОР «Хабаровск». Компания построила горно-обогатительную фабрику с применением современных технологий, позволяющих перерабатывать запасы техногенного месторождения хвостохранилище ЦОФ Солнечного ГОКа. Проектная мощность фабрики позволяет перерабатывать 2 млн тонн хвостов в год, предприятие выпускает медный концентрат в объеме 35000 тонн в год. Создано 338 новых рабочих мест.

Кроме того, победителем в номинации «Развитие территорий» стала компания «УК «Эльга» с проектом строительства железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия) до угольного морского терминала «Порт Эльга» в районе мыса Манорский в Хабаровском крае и строительства морского терминала.

В специальной номинации «Красная строка» премия «Звезда Дальнего Востока» вручена представителям СМИ – «МИА Россия Сегодня», ТАСС, «Российской газеты», информационного агентства «Лидер» – АиФ – Дальинформ, ГТРК «Владивосток», ГТРК «Дальневосточная», владивостокской редакции «Первого канала» и регионального информационного агентства «Прима Медиа».

Напомним, общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Лауреатами Премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли значительный вклад в развитие Дальнего Востока.