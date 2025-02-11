Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы администрации одного из сельских поселений Хабаровского района, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также по обвинению в мошенничестве ее бывшей коллеги.

По версии следствия, сотрудницы администрации одного из сельских поселений Хабаровского района договорились оформить право собственности на земельные участки на промежуточных собственников, завысив площади. После этого женщины переоформили право собственности на сожителя одной из них в целях дальнейшей продажи, не осведомленного об истинных намерениях обвиняемых. Оформить право собственности злоумышленницы решили на коренных жителей поселения, которым не были нужны земельные участки. В результате из государственной собственности выбыло 8 земельных участков на сумму более 9,6 млн рублей. При этом одна из обвиняемых незаконно удостоверила 5 доверенностей на распоряжение земельными участками.

При активном участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю по уголовному делу проведены следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить женщинам обвинение. На их имущество наложен арест, покрывающий сумму причиненного ущерба. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения его по существу.