Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ветеринарном пункте пропуска аэропорта «Хабаровск (Новый)» проведен контроль пушно-мехового сырья перед отправкой на ежегодный международный аукцион, который пройдет в городе Санкт-Петербурге.
10,8 тыс. шкурок соболя были добыты в ходе промыслового сезона 2024 года на территории Хабаровского края.
Сотрудниками межрегионального управления Россельхознадзора проведен контроль оформления ветеринарных сопроводительных документов. С помощью компонента «Меркурий» установлена прослеживаемость сырья. Количество предъявленных к контролю шкурок соболя соответствовало выданным разрешениям на добычу пушных зверей.
По результатам протоколов лабораторных исследований, проведенных КГБУ «Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория», на сибирскую язву и содержание техногенных радионуклидов, все шкурки соответствуют требованиям пушно-меховому сырью.
В результате досмотра нарушений не выявлено. Груз выпущен для дальнейшего следования в Санкт-Петербург.
В январе Управлением Россельхознадзора было проконтролировано 5 партий пушно-мехового сырья: на международный пушной аукцион из Хабаровска отправлено 5,4 тыс. шкурок соболя.
Эта запись была опубликована 12.02.2025в 10:40. В рубриках: Общество.
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