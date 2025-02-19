Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование в сети кафе «Крафт&Бургер»
Дата | 19.02.2025 В рубриках: Происшествия

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией  экстренных извещений о случаях отравления у посетителей сети кафе «Крафт&Бургер». За медицинской помощью обратились 8 человек, употреблявшие в пищу продукцию, изготовленную и приобретенную в предприятиях «Крафт&Бургер». Об этом передаёт Newskhab.ru с ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

По результатам эпидемиологического расследования в точках сети на ул. Тургенева, д. 46 (ООО «КБ-групп») и на ул. Промышленная, 14/10 (ИП Мун С.Т.) установлены следующие нарушения законодательства:

  • предприятие не обеспечено необходимым и достаточным холодильным оборудованием,
  • не соблюдаются условия хранения пищевой продукции (овощи с признаками порчи; молочная продукция хранится с нарушением условий заданных изготовителем),
  • не проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств,
  • лица, работающие на предприятии, не имеют медицинских книжек,
  • не осуществляется производственный контроль,
  • не возможно проследить движение сырья, готовой продукции, хода технологического процесса, не исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции,
  • отсутствует технической документации, разработанная в установленном порядке и другие нарушения.

В настоящее время деятельность предприятий общественно питания временно приостановлена. Из оборота изъято более 200 кг продукции и сырья.

Документы передаются в суд для принятия решения о приостановке деятельности предприятий общественного питания.

Расследование продолжается. Ведутся лабораторные исследования. Ситуация находится на контроле Управления.

Эта запись была опубликована 19.02.2025в 14:40. В рубриках: Происшествия.


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