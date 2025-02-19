Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией экстренных извещений о случаях отравления у посетителей сети кафе «Крафт&Бургер». За медицинской помощью обратились 8 человек, употреблявшие в пищу продукцию, изготовленную и приобретенную в предприятиях «Крафт&Бургер». Об этом передаёт Newskhab.ru с ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

По результатам эпидемиологического расследования в точках сети на ул. Тургенева, д. 46 (ООО «КБ-групп») и на ул. Промышленная, 14/10 (ИП Мун С.Т.) установлены следующие нарушения законодательства:

предприятие не обеспечено необходимым и достаточным холодильным оборудованием,

не соблюдаются условия хранения пищевой продукции (овощи с признаками порчи; молочная продукция хранится с нарушением условий заданных изготовителем),

не проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств,

лица, работающие на предприятии, не имеют медицинских книжек,

не осуществляется производственный контроль,

не возможно проследить движение сырья, готовой продукции, хода технологического процесса, не исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции,

отсутствует технической документации, разработанная в установленном порядке и другие нарушения.

В настоящее время деятельность предприятий общественно питания временно приостановлена. Из оборота изъято более 200 кг продукции и сырья.

Документы передаются в суд для принятия решения о приостановке деятельности предприятий общественного питания.

Расследование продолжается. Ведутся лабораторные исследования. Ситуация находится на контроле Управления.