Интересные новости пришли из Москвы. Пресс-служба Министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает об издании приказа о внесении корректив для Примерных основных образовательных программ (ПООП), читается примерно «поп». Изменения касаются Перечня проверяемых требований к предметным и метапредметным результатам при оценке качества образования и условий, необходимых для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Наши читатели задают много вопросов, поток не прекращается. Отвечает педагог дополнительного образования Краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», по совместительству учитель географии, биологии, черчения и шахмат первой гимназии, подполковник запаса Роща Сергей Алексеевич. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Давно не встречались.

С.А. Как не встречались? На днях с удовольствием наблюдали, как наши нефтяники ульяновскую команду «Волга» нефтью заливали, счёт двенадцать три. Рядом сидели.

С.С. Хоккей не в счёт. У нас тема посвящается образовательному процессу.

С.А. Тогда жду вопросы от читателей информационного портала «Хабаровские новости». Я готов.

С.С. Всех интересует, как так получилось, что имеете право вести уроки по разным предметам: география, биология, химия, математика, физика. А также изобразительное искусство, технология, черчение, история и многострадальное обществознание?

С.А. Должен быть основной базовый диплом с педагогическим образованием. Кстати, как вариант, во всех военных училищах, командных, инженерных, тыловых, в интересах образовательного процесса, должна быть как профильная, так и педагогическая запись. Например, гражданская специальность «учитель», а какого предмета, в зависимости от основной специализации. Если командир, то география и математика, если инженер, то физика и математика, если радиационная, химическая и биологическая защита, то биология и химия. Тогда в наших школах, гимназиях, лицеях будет больше учителей из числа мужчин. У меня есть диплом Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны, где военная специальность «офицер-политработник», а гражданская специальность «учитель истории и обществоведения», сегодня обществознание. Такой диплом даёт право один раз в три года проходить переподготовку по предметам обучения. В этом учебном году прошёл переподготовку по математике, физике, биологии, химии, географии. Для гимназии такой специалист считается как учитель «по сусекам». Нет учителя географии, веду географию, надо вести черчение, веду черчение, никто не хочет брать класс по биологии, отдают мне, заболел учитель по любому из этих предметов, ставят на подмену, ещё домашнее обучение по разным предметам. Я бы не сказал, что пройти переподготовку легко, предлагаются разные варианты, самый сложный, когда есть промежуточные экзамены, а также Дипломная работа страниц не менее 70, и решающий экзамен, где под видео за два часа надо правильно ответить на 180 из 200 вопросов. Одна из моих дипломных работ по физике «Инженерная беспилотная мастерская» на 72 страницы, формат А4, шрифт 14 уже имеет большой спрос в гимназиях и лицеях Балашихи, Гатчины, Серова, Нижнего Тагила, люди интересуются, просят разрешения применить в учебном процессе. Учитель сам должен быть постоянно в процессе совершенствования своих знаний, как говорил великий Ленин: «Учиться, учиться и ещё раз, учиться!». О продолжении Ленинских слов мало кто помнит, «коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием тех богатств, которые выработало человечество». Вместо «коммунист» можно подставить «учитель» и, всё у нас получится. Коммунисты боролись за классовое равенство, за социальное равенство, за верховенство закона, за благополучие людей, за мир во всём мире, выступали против войны, против частной собственности буржуев и капиталистов. Как выяснилось, боясь потерять свою собственность, капиталисты-собственники в лице Соединённых Штатов Америки, в конце 1980-х годов в первую очередь смешивали с дерьмом именно офицеров-политработников Вооружённых Сил Советского Союза. Борьба за послушные мозги! В репертуаре Иосифа Кобзона есть прекрасная песня с такими словами «замполиты, политруки, а по-прежнему, комиссары!». Тогда американцы «обули» страну Советов по полной программе, сегодня видим, как «оставляют без штанов» Украину. Наши дети должны знать, что есть страны грабители, есть страны, ограбленные и, есть страна сопротивляющаяся, это Россия!

С.С. А по основной должности?

С.А. По основной должности, как педагог дополнительного образования, в первой гимназии работаю по Федеральному трёхстороннему проекту «Автодело» соответственно дипломам «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» и «Педагог дополнительного образования: техническое творчество». В мою сферу ответственности входят Правила дорожного движения и устройство автомобиля, теоретическая подготовка. Потом за практику берётся Федеральный учебный центр безопасности дорожного движения Тихоокеанского государственного университета со своими автотренажёрами и автодромом. Схема простая, теория – практика – дети первой гимназии. На выходе обучающиеся дети десятого и одиннадцатого классов, две группы по 12 человек в перспективе получат первичные навыки профессии «водитель». Здесь есть небольшой элемент мобилизации. В Хабаровском крае мобилизационным процессом руководит Начальник управления специальных губернаторских программ Владимир Иванович Матвеенков. Вместе проходили офицерскую службу в Дальневосточной армии противовоздушной обороны. Тогда Владимир Иванович без устали трудился в должности начальника отдела мобилизации и комплектования, соответственно с моей стороны должность начальника отдела боевой подготовки армии. Как сами видите, дело ответственное, дело государственной важности. Автодело!

С.С. Давно идут споры на тему ОГЭ и ЕГЭ. Вы какой стороны придерживаетесь?

С.А. Для справки: ОГЭ – основной государственный экзамен по итогам обучения за 9 классов, обучающие дети получат Диплом основного общего образования; ЕГЭ – единый государственный экзамен по итогам обучения за 11 классов, обучающие дети получат Диплом среднего общего образования. Тут дело не в спорах ответственных и образованных людей. Важно видеть тенденцию, а не деление на «красных и белых». А тенденция есть, в шахматах такая ситуация называется «скрытый шах», а потом возможен и мат. Как только на школьных просторах Российской Федерации появились металлоискатели, видеокамеры и рамки, ситуация постепенно взяла курс туда, где «вода камень точит». Мы воочию везде и всюду стали наблюдать засилье репетиторов. И, вот уже который год, обучающиеся дети ходят в школы, гимназии, лицеи в большей степени «потусить», непроизвольно создалась своя «тусовка», место для общения. Неожиданно «масло в огонь» добавили так называемыми профильными классами и предметами. И получается, что дети учат только профильные предметы, например, кто в доктора, химию и биологию, примерно так. На остальные предметы, они для них вдруг стали, непонятно как, базовые, «забили большой болт», перестали добросовестно учить. Зачем учить, когда оценку можно просто так выпросить, и, учитель всегда будет придерживаться принципа «солдат ребёнка не обидит», на балл, но поставит выше, до определённого предела простит несколько двоек, заменит тройками. Общая «картина маслом» следующая: обучающиеся дети пришли в образовательную организацию, пообщались, иногда проявят дерзость к непонятливым учителям, мол, не ту оценку поставили, и, потом идут к репетиторам заниматься совершенствованием профильными предметами. Дорогие мои! Остановитесь! Какой профиль? А как же кругозор обучающегося ребёнка? В итоге, получается, что общение мы развиваем, а кругозор теряем? Профессию получить всегда успеем. Только вот страна будет лежать в руинах. Все видели кричалки «хто нэ скачэ, той москаль». Сюда ещё можно добавить обучающие программы скорочтения, как раз в тему. Напрашивается вопрос о внутреннем наполнении репетиторов. Ведь никто не знает сущности репетитора. Сегодня в России, говоря общими словами, без конкретики, «деньгами покупаются все и вся», о чём, кроме предмета, они говорят с обучающимся ребёнком, можно судить только косвенно. Приведу пример. На уроке географии рассуждали о странах грабителях, ограбленных и сопротивляющихся. И, одна умная, судя по оценкам и знаниям, девочка прямым текстом говорит, что «Россия колонизировала Дальний Восток». Так и хочется спросить, а «молилась ли ты на ночь, Дездемона?», предложил почитать роман Николая Задорнова «Амур-батюшка» и рецензию товарища Сталина после прочтения этого великого произведения. Это как? Или такой пример, девятиклассник утверждает, что «Соединённые штаты Америки внесли решающий вклад в разгром гитлеровского нацизма». Это как? Ответ простой: при отсутствии кругозора, устойчивых знаний по всем предметам обучения, можно управлять мозгами обучающегося ребёнка «кручу, верчу – знать никого не хочу», и, профиль в предметном обучении, как нельзя, есть лучшее подспорье в формировании отсутствия кругозора. Штрихом, как дополнение, есть такая мысль. В своё время из образовательной программы убрали черчение. А ведь это формирование восприятия окружающей действительности через воображение по еле заметным линиям, сегодня те же дроны на оптоволокне. Как можно было убрать такой кругозор? Или, ещё пример. Посмотрите списки, кто выбирает предмет географию для сдачи ОГЭ и ЕГЭ? Да почти никто? Сделано всё так, что её исключили, как изгоя. А ведь это и есть главный предмет формирования кругозора! Как доказательство, дети не смотрят новостные репортажи, потому что их невозможно встроить в профильный выбор. Без географических знаний бесполезно вести «разговоры о важном», приводя примеры из героических событий Сталинградской битвы, героизме наших людей в годы Великой Отечественной войны. Дайте современным обучающимся детям послушать песню в исполнении Иосифа Кобзона, где есть слова «поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам и маршалам страны, и рядовым поклонимся и мёртвым и живым», и я Вас уверяю, они не поймут сути всех песенных слов. Так что, ОГЭ и ЕГЭ породили репетиторов, а заодно и нехорошую тенденцию скатывания в такую ситуацию, где «вода камень точит». Поставить точку можно тем фактом, что для обучающихся детей не проводятся устные экзамены по истории, географии, обществознанию. Логика в загоне! Читайте произведения Иосифа Виссарионовича Сталина, он, как никто другой, стоял на вершине борьбы с этим самым американским империализмом.

С.С. Я понял, никакую сторону не принимаете. А как же сталинские репрессии?

С.А. Как не принимаю? Государственную!

С.С. Сталин…

С.А. Статистика зарубежных историков свидетельствует о том, что в двадцатые и тридцатые годы в Советском Союзе уничтожили примерно два миллиона человек, как «неугодных режиму Сталина». В то же самое время они не особо распространяются о том, что в самих Соединённых штатах Америки было уничтожено в десять раз больше фермеров, неугодных сельскохозяйственным монополистам. В Советском Союзе таких «фермеров», то есть «кулаков», выступавших против коллективизации, выселяли в Сибирь, развивать сельское хозяйство Сибири и Дальнего Востока. Не убивали! Мы говорим о незыблемом авторитете американского президента Франклина Рузвельта (годы правления 1933-1945), а ведь это при нём на американские деньги Гитлера вооружили до зубов и отправили войной на восток, за что и дали возможность Рузвельту переизбраться на второй срок, а когда он сам понял, что натворил, его убили. Кто ответит за 27 миллионов невинно убиенных русских людей! Это к вопросу обществознания.

С.С. Сергей Алексеевич, спасибо! Слишком много правды от одного учителя! С Днём Советской Армии и Военно-морского флота! С Днём защитников Отечества!

21 февраля 2025 года.