С 9 января по 26 февраля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведено 9 выездных обследований торговых точек, реализующих семена сельскохозяйственных растений на территории Хабаровского края. По результатам проделанной работы выявлено 6 нарушений обязательных требований законодательства в области семеноводства.
Всего в ходе контрольно-надзорных мероприятий проверено 857 партий семян сельскохозяйственных растений. В результате в 258 партиях выявлены сорта семян, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.
В частности, 21 февраля должностными лицами территориального управления Россельхознадзора проконтролирован ассортимент магазина «Дачный» в поселке Бикин. В результате установлено, что из 47 партий пакетированных семян 14 – не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.
Среди незарегистрированных сортов овощных культур оказался сладкий перец «Все небо в алмазах», томаты «1000 и 2 помидорки», «Блэк черри», «Спрут черри малиновый», «Спрут сливка шоколадная», «Сумасшедшие вишни Барри» и другие.
Реализация незарегистрированных в Госреестре семян является нарушением обязательных требований в области семеноводства сельскохозяйственных растений, установленных Федеральным законом «О семеноводстве».
Всего по выявленным признакам нарушений с начала 2025 года Управлением Россельхознадзора индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам объявлено 6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при реализации семян сельскохозяйственных растений.
Эта запись была опубликована 27.02.2025в 14:37. В рубриках: Общество.
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