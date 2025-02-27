С 9 января по 26 февраля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведено 9 выездных обследований торговых точек, реализующих семена сельскохозяйственных растений на территории Хабаровского края. По результатам проделанной работы выявлено 6 нарушений обязательных требований законодательства в области семеноводства.

Всего в ходе контрольно-надзорных мероприятий проверено 857 партий семян сельскохозяйственных растений. В результате в 258 партиях выявлены сорта семян, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В частности, 21 февраля должностными лицами территориального управления Россельхознадзора проконтролирован ассортимент магазина «Дачный» в поселке Бикин. В результате установлено, что из 47 партий пакетированных семян 14 – не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Среди незарегистрированных сортов овощных культур оказался сладкий перец «Все небо в алмазах», томаты «1000 и 2 помидорки», «Блэк черри», «Спрут черри малиновый», «Спрут сливка шоколадная», «Сумасшедшие вишни Барри» и другие.

Реализация незарегистрированных в Госреестре семян является нарушением обязательных требований в области семеноводства сельскохозяйственных растений, установленных Федеральным законом «О семеноводстве».

Всего по выявленным признакам нарушений с начала 2025 года Управлением Россельхознадзора индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам объявлено 6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при реализации семян сельскохозяйственных растений.