Обучающиеся дети хабаровской первой гимназии по Федеральной государственной программе «Автодело» в прямом смысле слова «Включили зажигание!».

С 21 января 2025 года, после теоретической подготовки от Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, практические занятия чуть больше месяца проводят специалисты Федерального учебного центра безопасности дорожного движения Тихоокеанского государственного университета.

— К нам приходят курсанты 10 и 11 классов из двух групп, всего 24 человека, заниматься на автотренажёрах, — рассказывает инструктор учебного центра Владимир Николаевич Руденко, — как легковых, так и грузовых. Среди курсантов выделяю в лучшую сторону Маградзе Давида, Шляхова Тимура, Янченко Никиту, Меркушева Семёна, Архипову Ульяну. Своим упорством в марте они заслужили занять место за рулём автотренажёра знаменитого грузового автомобиля «КамАЗ». Ребята стараются! Молодцы

Федеральный проект «Автодело» трёхсторонний, и, каждая сторона несёт свой груз ответственности. От Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма теоретическую подготовку по Правилам дорожного движения и устройству автомобиля с обучающимися детьми первой гимназии ведёт педагог дополнительного образования Роща Сергей Алексеевич. Всего выделено 216 часов из расчёта 9 часов в неделю.

21 января 2025 года на базе первой гимназии был создан Консультационный пункт, где до 28 февраля 2025 года обучающиеся дети проходили теоретическую подготовку по особенностям вождения на легковых и грузовых автотренажёрах.

— Каждый будний день решением директора первой гимназии к нам приезжают пять человек по количеству легковых автотренажёров, — продолжает инструктор Руденко, — так удобней работать. Есть возможность больше внимания уделить каждому курсанту, найти сильные стороны, устранить недостатки.

Третьей стороной выступает хабаровская первая гимназия во главе с директором Сунозовой Светланой Михайловной. На их плечах лежит груз ответственности за посещение обучающимися детьми 10 и 11 классов как теоретических, так и практических занятий.

Начиная с 1 марта 2025 года главной целью, созданного в первой гимназии Консультационного пункта под руководством педагога дополнительного образования Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Сергея Рощи, стала многопрофильная деятельность по дополнительной программе.

Предстоит решать задачи обучения на симуляторах, подготовки к экзаменам по Правилам дорожного движения, изучение автомобилей, на которых придётся сдавать практические экзамены па право управления настоящими транспортными средствами. А также проведение собеседований с новыми обучающимися детьми на следующий 2025-2026 учебный год.

С наступлением весны запланированы викторины, конкурсы, соревнования по знанию и практическому выполнению Правил дорожного движения с привлечением обучающихся детей первой гимназии 8 и 9 классов с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Центром профилактики разработана специально для гимназии программа «Юный пешеход» для обучающихся детей 5-7 классов.

Учебный кабинет беспилотных авиационных систем гимназии даёт возможность моделировать дорожную обстановку не только на мониторах, но и при использовании наземных радиоуправляемых беспилотных малогабаритных машинок в ракурсе программы «Инженерная беспилотная мастерская».

При наличии большой интерактивной доски кабинет можно использовать как небольшой кинотеатр для просмотра документальных фильмов по безопасности дорожного движения.

Важным шагом является участие обучающихся детей в проектной деятельности. Например, обучающийся 10-А класса Дмитрий Дунаевский стал победителем муниципального этапа Федерального проекта «Большие вызовы» со своим проектом «Калейдоскоп светофорных чертежей». Впереди региональный этап! Почти половина обучающихся детей задействованы в проектной деятельности, где особой популярностью пользуются радиоэлектронные тематики автомобильной деятельности, связанные с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. Шестеро из них примут участие в конкурсе социальных проектов «Хабаровск. НАШ!» в номинациях «Моя будущая профессия», «Мой город», «Моя школа», «Мой бизнес».

Информационный портал «Хабаровские новости» желает удачи в таком важном жизненной начинании!

Ответственность за выполнение Федеральной программы «Автодело» целиком и полностью лежит на Краевом государственном образовательном учреждении «Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)», в состав которого отдельным подразделением входит «Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма».

Курс обучения продлится до 31 мая 2025 года.

28 февраля 2025 года. Информационный портал «Хабаровские новости».