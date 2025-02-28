Сегодня в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО состоялось торжественное мероприятие, посвященное представлению руководителя управления генерал-майора юстиции Станислава Юрьевича Белянского.

В проведении мероприятия приняли участие председатели законодательных органов Хабаровского края и ЕАО, вице-губернатор Хабаровского края, и.о. заместителя председателя правительства ЕАО, прокурор Хабаровского края, начальник УМВД России по Хабаровскому краю, руководители следственных органов СК России, заместитель председателя Хабаровского краевого суда, и.о. заместителя начальника УМВД России по ЕАО, заместители начальника УФСБ России по Хабаровскому краю и начальника ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, сотрудники следственного управления.

Открыл мероприятие руководитель управления кадров СК России полковник юстиции Максим Александрович Малышкин. Он огласил присутствующим Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2025 года в части назначения С.Ю. Белянского на занимаемую должность, поздравил нового руководителя и вручил ему служебное удостоверение.

В приветственном слове вице-губернатор Хабаровского края А.В. Мельников поздравил С.Ю. Белянского с назначением на должность, отметил конструктивный характер взаимодействия управления и региональных органов исполнительной власти, в том числе в части укрепления правопорядка, противодействия экстремизму, терроризму, коррупции. Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Н.М. Шевцов в поздравлении обратил внимание на поддержку, которую оказывает следственное управление в решении государственных задач. И.о. заместителя председателя правительства ЕАО С.В. Бычков выразил уверенность в высоком профессионализме коллектива следственного управления для реализации стоящих перед следствием задач.

В ответном слове руководитель управления поблагодарил гостей за участие в мероприятии, выразил признательность руководству страны и СК России за оказанное доверие, отметил опыт и высокую профессиональную подготовку сотрудников управления. «Приму все усилия для того, чтобы выстроить работу управления в конструктивном русле и эффективно служить на благо Хабаровского края и Еврейской автономной области» — завершил свою речь Станислав Юрьевич.