Майские праздники приближаются, и россияне активно планируют железнодорожные поездки: продажа ж/д билетов по различным дестинациям в последний месяц весны уже открыта. Яндекс Путешествия проанализировали данные по поиску и раннему бронированию ж/д билетов, чтобы раскрыть хабаровчанам самые выгодные и востребованные направления в длинные майские выходные. Так жители Хабаровска успеют воспользоваться выгодными предложениями.

Список самых бюджетных маршрутов из Хабаровска выглядит так:

Лучегорск — средняя стоимость билета в одну сторону составляет 990 ₽.

Трудовое — 2 950 ₽.

Владивосток — 3 900 ₽.

Согласно данным по спросу на железнодорожные поездки, самым популярным направлением для отдыха в указанный период у жителей Хабаровска стал Владивосток. Путешествия на поезде в Владивосток хабаровчане начинают планировать в среднем почти за 82 дня, чтобы успеть взять билеты, в Лучегорск и Трудовое — за 88 дней.

Россияне из разных городов страны планируют также посетить и сам Хабаровск. Особенно популярен город в майские среди жителей Уссурийска:

Из Уссурийска. Средняя стоимость билета в одну сторону — 1 600 ₽. В среднем, планировать путешествие начинают за 89 дней.

Из поселка Трудовое. Средняя стоимость билета в одну сторону — 3 300 ₽. В среднем, планировать путешествие начинают за 85 дней.

Из Владивостока. Средняя стоимость билета в одну сторону — 2 700 ₽. В среднем, планировать путешествие начинают за 75 дней.

Приобрести билеты на поезд можно за 90 и 120 дней до отправления. Это отличная возможность спланировать путешествие заблаговременно и сэкономить. Раннее бронирование часто дает шанс получить скидку и гарантирует наличие мест, особенно на популярных направлениях и в праздничные дни.

Россияне могут получить дополнительные выходные дни для отдыха и путешествий, не теряя при этом отпускные дни, если взять отпуск с 5 по 7 мая — так благодаря праздникам отдых будет продлен до 11 дней, с 1 по 11 мая.