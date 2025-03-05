Приморским межрегиональным управления Россельхознадзора в период с 1 по 28 февраля на складе временного хранения проведен ветеринарный контроль 22 партий мяса птицы общим весом 489,96 т, прибывших из Китая.

Подконтрольный государственный ветеринарному надзору импортный груз доставлен автомобильным транспортом в Хабаровский край через пункт пропуска СмПП «Покровка» для завершения процедуры таможенного оформления.

В ходе досмотра установлено, что мясная продукция (замороженные части тушек домашней курицы) соответствует информации, указанной в сопроводительных документах. Ее безопасность подтверждается ветеринарным сертификатом страны-импортера.

Также инспекторами были отобраны пробы импортной продукции для подтверждения ее безопасности и соответствия требованиям технического регламента «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки».

По результатам проведенного ветеринарного контроля нарушений не выявлено. Прибывшая мясная продукция направлена в адрес грузополучателя.

Всего с начала 2025 года на территорию Хабаровского края из КНР под контролем Россельхознадзора ввезено 44 партии мясной продукции общим весом 961,8 т.