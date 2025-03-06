Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в пункте пропуска через госграницу «Покровка» в Хабаровском крае проконтролирована партия свежих срезов цветов в количестве 27 тыс. штук из Китая.

Это первое поступление цветочной продукции из КНР. Последний раз импортные цветы поступали в Хабаровский край в 2021 году из Нидерландов.

Для завершения процедуры полного таможенного оформления и проведения карантинного фитосанитарного контроля на склад временного хранения в Хабаровск доставлены розы обычные и кустовые, хризантемы, гвоздики, гортензии, фиалки, ромашки, срезы декоративной зелени (ветви фисташки и эвкалипта) и другие виды растений (всего 13 наименований).

При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено. Также инспекторами территориального управления были отобраны образцы цветочной продукции и переданы для исследования в Хабаровский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «НЦБРСП».

Согласно лабораторным заключениям фитосанитарное состояние цветов, выращенных в Китае, соответствует требованиям Российской Федерации.

Решением Управления Россельхознадзора от 4 марта импортная партия выпущена в оборот.