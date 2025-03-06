Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении женщины 1970 г.р. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что в апреле 2024 года, находясь в квартире дома в городе Николаевске-на-Амуре в состоянии алкогольного опьянения, местная жительница из чувства неприязни к своему годовалому внуку нанесла ему несколько ударов бытовым ножом в область шеи. Ребенок скончался на месте происшествия.
По уголовному делу проведены следственные и иные процессуальные действия, получены результаты ряда судебных экспертиз, допрошены свидетели случившегося, что позволило предъявить женщине обвинение в совершении преступления и направить уголовное дело в суд.
Судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
Эта запись была опубликована 06.03.2025в 15:55. В рубриках: Сводка.
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