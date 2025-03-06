В школах Хабаровского края в новом учебном году ждут порядка 14 тысяч ребят. Запись будущих первоклассников стартует с 1 апреля.

Подать заявление на зачисление ребёнка в школу можно на сайте Госуслуг, региональном портале «Услуги27», а также лично в учреждении или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Большей популярностью пользуется именно электронный способ, так на 2024/2025 учебный год на портале Госуслуг было подано 9368 заявлений, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Приём в первый класс будет проходить в два этапа. Первый – для тех, кто подаёт заявление в школу по прописке – продлится до 30 июня. На этом этапе подают заявление те дети, которые проживают на закрепленной территории, а также льготники, обладающие преимущественным и первоочередным правом приема в школу.

Второй этап стартует 6 июля и завершится не позднее 5 сентября. На этом этапе заявление на зачисление в школу принимается независимо от места проживания ребенка, от тех, кто не проживает на закреплённой за школой территории. Примут детей в том случае, если остались свободные места.

— Внеочередное право на зачисление в 1 класс по месту жительства их семей имеют дети, чей отец погиб на СВО или позднее из-за полученных ранений, травм и заболеваний. Первоочередным правом приема в школу обладают дети сотрудников полиции, в том числе, погибших и уволенных по состоянию здоровья, находящиеся на иждивении сотрудника полиции, сотрудников ОВД ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС, военнослужащих по месту проживания семей. Преимущественное право имеют дети, чьи братья и сестры уже посещают эту школу, — добавили в профильном ведомстве.

Для зачисления ребенка в школу необходимы паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, а также документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Для зачисления в школу подойдет как постоянная, так и временная регистрация. Если к моменту зачисления документ еще не готов, разрешается предъявить справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства.