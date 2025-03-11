Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении женщины 1969 г.р. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем непредставления налоговой декларации, включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам налоговых органов и УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием и судом установлено, что директор торгового предприятия в городе Хабаровске в период с 2017 по 2019 год уклонилась от уплаты налогов на сумму более 85 млн рублей. Осужденной для применения льготных налоговых режимов намеренно были созданы условия в виде искусственного дробления бизнеса. Между подконтрольными фирмами перераспределялась торговая площадь и доходы от реализации однородных товаров, дробилась хозяйственная деятельность, был организован формальный документооборот. В налоговые органы предоставлялись заведомо ложные сведения, создающие видимость правомерного применения льготных налоговых режимов.

По уголовному делу проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить женщине обвинение и направить уголовное дело в суд.

Судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск на сумму 85 млн рублей.