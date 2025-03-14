Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области установлена причастность мужчины 1984 г.р. к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело было возбуждено органами следствия в 2011 году.

По версии следствия,в квартире дома по улице Плеханова города Советская Гавань 8 марта 2011 года в ходе конфликта обвиняемый нанес своему родственнику несколько резаных ран в области шеи. Мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе расследования, проведенного в 2011 году, доказательств причастности мужчины к совершению преступления не получено. Расследование возобновлено, проведены следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал.