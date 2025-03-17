Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении мужчины 1978 г.р. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, а именно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года мужчина распространил в группе одного из мессенджеров публичное сообщение, унижающее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Он же в марте 2024 года в той же группе разместил сообщение, содержащее признаки оправдания терроризма.

В ходе расследования уголовного дела при активном участии сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО проведен ряд следственных и иных процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение и направить уголовное дело в суд.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима.