В преддверии дачного сезона Яндекс Недвижимость изучила динамику стоимости частных домов в российских регионах, а также количество доступных предложений и среднюю полную стоимость дома. За год такая недвижимость подешевела в Ленинградской области и Краснодарском крае, а сильнее всего выросла в цене в Омской и Волгоградской областях.
По данным Яндекс Недвижимости, средняя полная цена частных домов в регионах со столицами-миллионниками за год увеличилась на 13,2% и составила 10,1 млн рублей. Медианная стоимость квадратного метра частного дома в исследуемых регионах составила 77 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках в этих регионах в среднем составляет 158 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 114 тыс. рублей.
В Хабаровском крае средняя полная цена дома за год увеличилась на 14,2% и составила 4,2 млн рублей. Медианная стоимость квадратного метра в регионе составила 55 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках региона составляет 141 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 95 тыс. рублей.
Количество предложений за год по регионам со столицами-миллионниками увеличилось в среднем на 29,9%.
«Весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется — это хорошее время для покупки частного дома, поскольку именно в этот период можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа. При этом за год по увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой — школами, детскими садами и транспортными маршрутами. Застройщики реагируют на спрос, предлагая современные таунхаусы и коттеджи, подходящие для постоянного проживания. При этом в большинстве регионов стоимость квадратного метра частных домов значительно ниже, чем в других сегментах. Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно среди категорий покупателей, которые рассматривают дом в качестве основного места жительства и собираются расширить жилую площадь», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость.
Динамика полной стоимости частного дома в регионах городов-миллионников
в феврале 2024 — феврале 2025, включая столицы регионов
|
Регион
|
Средняя полная стоимость частного дома
|
Динамика изменения стоимости, февраль 2024 — февраль 2025
|
Омская область
|
4,7 млн
|
+34,5%
|
Волгоградская область
|
4,8 млн
|
+30,1%
|
Пермский край
|
6,4 млн
|
+18,9%
|
Республика Башкортостан
|
6,6 млн
|
+16,7%
|
Челябинская область
|
6 млн
|
+16,5%
|
Воронежская область
|
6,5 млн
|
+16,5%
|
Нижегородская область
|
8,4 млн
|
+13,0%
|
Красноярский край
|
5,8 млн
|
+13,0%
|
Самарская область
|
10,2 млн
|
+12,9%
|
Свердловская область
|
6,4 млн
|
+12,5%
|
Новосибирская область
|
6 млн
|
+11,6%
|
Республика Татарстан
|
11,1 млн
|
+9,7%
|
Москва и Московская область
|
36,9 млн
|
+5,5%
|
Ростовская область
|
7,2 млн
|
+5,1%
|
Краснодарский край
|
17,8 млн
|
-0,4%
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область
|
17,4 млн
|
-4,9%
Методика расчетов:
В аналитических материалах команда Яндекс Недвижимости оперирует термином «медианная цена» или «медианная стоимость». Мы рассчитываем ее следующим образом: за каждый календарный день мы ранжируем предложения по цене квадратного метра и отсекаем 1% самых дорогих и 1% самых дешевых (по статистике, бОльшая часть аномалий попадет именно в этот %). Далее из всего массива проранжированных данных с отсеченными аномалиями выделяем медиану (это цена, которая окажется ровно посередине проранжированного списка). Мы выделяем медиану, а не считаем среднее арифметическое, потому что медиана менее чувствительна к выбросам и влиянию нескольких экстремальных значений, которые могут остаться после отсечения процентов сверху и снизу. Далее мы собираем медианные цены за квадратный метр за каждый день месяца и рассчитываем среднее арифметическое. Таким образом мы получаем среднемедианную цену квадратного метра за месяц, которую для простоты называем просто «медианной».
Яндекс Недвижимость — сервис по удобному поиску квартир, помогающий миллионам пользователей выбрать, продать и сдать жилье. Сервис запущен компанией Яндекс в 2010 году и является одним из крупнейших в стране классифайдов в сфере недвижимости с большой базой новостроек, вторичного жилья, коммерческих помещений и аренды.
Эта запись была опубликована 19.03.2025в 09:35. В рубриках: Общество.
- Самолет «Суперджет» с двигателями ПД-8 совершил первый полет
- В Хабаровске за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма осужден местный житель
- В Хабаровском крае под стражу заключен мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2011 году
- В Хабаровске за уклонение от уплаты налогов на сумму более 85 млн рублей осуждена бывший директор торгового предприятия
- Около 14 тысяч первоклассников придут в школы Хабаровского края в этом году