В преддверии дачного сезона Яндекс Недвижимость изучила динамику стоимости частных домов в российских регионах, а также количество доступных предложений и среднюю полную стоимость дома. За год такая недвижимость подешевела в Ленинградской области и Краснодарском крае, а сильнее всего выросла в цене в Омской и Волгоградской областях.

По данным Яндекс Недвижимости, средняя полная цена частных домов в регионах со столицами-миллионниками за год увеличилась на 13,2% и составила 10,1 млн рублей. Медианная стоимость квадратного метра частного дома в исследуемых регионах составила 77 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках в этих регионах в среднем составляет 158 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 114 тыс. рублей.

В Хабаровском крае средняя полная цена дома за год увеличилась на 14,2% и составила 4,2 млн рублей. Медианная стоимость квадратного метра в регионе составила 55 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках региона составляет 141 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 95 тыс. рублей.

Количество предложений за год по регионам со столицами-миллионниками увеличилось в среднем на 29,9%.

«Весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется — это хорошее время для покупки частного дома, поскольку именно в этот период можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа. При этом за год по увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой — школами, детскими садами и транспортными маршрутами. Застройщики реагируют на спрос, предлагая современные таунхаусы и коттеджи, подходящие для постоянного проживания. При этом в большинстве регионов стоимость квадратного метра частных домов значительно ниже, чем в других сегментах. Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно среди категорий покупателей, которые рассматривают дом в качестве основного места жительства и собираются расширить жилую площадь», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость.

Динамика полной стоимости частного дома в регионах городов-миллионников

в феврале 2024 — феврале 2025, включая столицы регионов

Регион Средняя полная стоимость частного дома Динамика изменения стоимости, февраль 2024 — февраль 2025 Омская область 4,7 млн +34,5% Волгоградская область 4,8 млн +30,1% Пермский край 6,4 млн +18,9% Республика Башкортостан 6,6 млн +16,7% Челябинская область 6 млн +16,5% Воронежская область 6,5 млн +16,5% Нижегородская область 8,4 млн +13,0% Красноярский край 5,8 млн +13,0% Самарская область 10,2 млн +12,9% Свердловская область 6,4 млн +12,5% Новосибирская область 6 млн +11,6% Республика Татарстан 11,1 млн +9,7% Москва и Московская область 36,9 млн +5,5% Ростовская область 7,2 млн +5,1% Краснодарский край 17,8 млн -0,4% Санкт-Петербург и Ленинградская область 17,4 млн -4,9%

Методика расчетов:

В аналитических материалах команда Яндекс Недвижимости оперирует термином «медианная цена» или «медианная стоимость». Мы рассчитываем ее следующим образом: за каждый календарный день мы ранжируем предложения по цене квадратного метра и отсекаем 1% самых дорогих и 1% самых дешевых (по статистике, бОльшая часть аномалий попадет именно в этот %). Далее из всего массива проранжированных данных с отсеченными аномалиями выделяем медиану (это цена, которая окажется ровно посередине проранжированного списка). Мы выделяем медиану, а не считаем среднее арифметическое, потому что медиана менее чувствительна к выбросам и влиянию нескольких экстремальных значений, которые могут остаться после отсечения процентов сверху и снизу. Далее мы собираем медианные цены за квадратный метр за каждый день месяца и рассчитываем среднее арифметическое. Таким образом мы получаем среднемедианную цену квадратного метра за месяц, которую для простоты называем просто «медианной».

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