Яндекс Недвижимость: квадратный метр в частном доме в Хабаровском крае почти в 2,5 раза дешевле, чем в новостройке
Дата | 19.03.2025 В рубриках: Общество

В преддверии дачного сезона Яндекс Недвижимость изучила динамику стоимости частных домов в российских регионах, а также количество доступных предложений и среднюю полную стоимость дома. За год такая недвижимость подешевела в Ленинградской области и Краснодарском крае, а сильнее всего выросла в цене в Омской и Волгоградской областях.

По данным Яндекс Недвижимости, средняя полная цена частных домов в регионах со столицами-миллионниками за год увеличилась на 13,2% и составила 10,1 млн рублей. Медианная стоимость квадратного метра частного дома в исследуемых регионах составила 77 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках в этих регионах в среднем составляет 158 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 114 тыс. рублей.

В Хабаровском крае средняя полная цена дома за год увеличилась на 14,2% и составила 4,2 млн рублей. Медианная стоимость квадратного метра в регионе составила 55 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках региона составляет 141 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 95 тыс. рублей.

Количество предложений за год по регионам со столицами-миллионниками увеличилось в среднем на 29,9%.

«Весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется — это хорошее время для покупки частного дома, поскольку именно в этот период можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа. При этом за год по увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой — школами, детскими садами и транспортными маршрутами. Застройщики реагируют на спрос, предлагая современные таунхаусы и коттеджи, подходящие для постоянного проживания. При этом в большинстве регионов стоимость квадратного метра частных домов значительно ниже, чем в других сегментах. Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно среди категорий покупателей, которые рассматривают дом в качестве основного места жительства и собираются расширить жилую площадь», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость.

Динамика полной стоимости частного дома в регионах городов-миллионников
в феврале 2024 — феврале 2025, включая столицы регионов

Регион

Средняя полная стоимость частного дома

Динамика изменения стоимости, февраль 2024 — февраль 2025

Омская область

4,7 млн

+34,5%

Волгоградская область

4,8 млн

+30,1%

Пермский край

6,4 млн

+18,9%

Республика Башкортостан

6,6 млн

+16,7%

Челябинская область

6 млн

+16,5%

Воронежская область

6,5 млн

+16,5%

Нижегородская область

8,4 млн

+13,0%

Красноярский край

5,8 млн

+13,0%

Самарская область

10,2 млн

+12,9%

Свердловская область

6,4 млн

+12,5%

Новосибирская область

6 млн

+11,6%

Республика Татарстан

11,1 млн

+9,7%

Москва и Московская область

36,9 млн

+5,5%

Ростовская область

7,2 млн

+5,1%

Краснодарский край

17,8 млн

-0,4%

Санкт-Петербург и Ленинградская область

17,4 млн

-4,9%

Методика расчетов:

В аналитических материалах команда Яндекс Недвижимости оперирует термином «медианная цена» или «медианная стоимость». Мы рассчитываем ее следующим образом: за каждый календарный день мы ранжируем предложения по цене квадратного метра и отсекаем 1% самых дорогих и 1% самых дешевых (по статистике, бОльшая часть аномалий попадет именно в этот %). Далее из всего массива проранжированных данных с отсеченными аномалиями выделяем медиану (это цена, которая окажется ровно посередине проранжированного списка). Мы выделяем медиану, а не считаем среднее арифметическое, потому что медиана менее чувствительна к выбросам и влиянию нескольких экстремальных значений, которые могут остаться после отсечения процентов сверху и снизу. Далее мы собираем медианные цены за квадратный метр за каждый день месяца и рассчитываем среднее арифметическое. Таким образом мы получаем среднемедианную цену квадратного метра за месяц, которую для простоты называем просто «медианной».

Яндекс Недвижимость — сервис по удобному поиску квартир, помогающий миллионам пользователей выбрать, продать и сдать жилье. Сервис запущен компанией Яндекс в 2010 году и является одним из крупнейших в стране классифайдов в сфере недвижимости с большой базой новостроек, вторичного жилья, коммерческих помещений и аренды.

Эта запись была опубликована 19.03.2025в 09:35. В рубриках: Общество.


Другие новости