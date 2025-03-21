В период с начала января по 18 марта Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведено 34 выездных контрольно-надзорных мероприятия в отношении предприятий общественного питания Хабаровского края, по результатам которых объявлено 23 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства.

Самое распространенное нарушение – это отсутствие регистрации в государственной информационной системе «ВетИС». В частности, данное нарушение допущено ООО «Городские кофейни», которому в Хабаровске принадлежат два заведения общепита, не зарегистрированных во ФГИС ВетИС.

При этом, согласно данным информационной системы, в адрес данного предприятия поступает мясо птицы, свинина и другая продукция животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в ветеринарном отношении.

Также без регистрации работают кафе «Фо Бо» (ИП Ле Тхи Тху Хоай), «Кебаб Хаус» (ООО «Восточная региональная строительная компания»), «Naza» (ООО «Режент Кейтеринг» и ООО «Режент Сервис»), павильоны «Мастер Пинг» (ИП Даньковская Е.О.), «Шаурма» (ИП Алиев С.А.о) и «Кофеварка» (ИП Новиков А.М.). При этом данные предприятия оказывают услуги в сфере общественного питания, производя и реализуя широкий ассортимент блюд, приготовленных из сырья животного происхождения.

Выявленные факты указывают на использование продукции животного происхождения, поступающей на предприятия общественного питания без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность, отсутствие прослеживаемости подконтрольных товаров, что является нарушением законодательства в области ветеринарии и технического регулирования, создает угрозу здоровью граждан.

Управлением Россельхознадзора за допущенные нарушения предприятиям общественного питания объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Информация о выявленных нарушениях направлена в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю для принятия мер в пределах полномочий.