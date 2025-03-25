Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Новосибирской области 2007 г.р., обвиняемого в совершении 8 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), троих жителей города Биробиджана 2005 г.р., обвиняемых в совершении от одного до пяти эпизодов аналогичного преступления.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год несовершеннолетний житель Новосибирска и трое жителей Биробиджана вступили в преступную группу, возглавляемую пользователем одного из мессенджеров. Участники группы подыскивали сведения о гражданах пожилого возраста из числа жителей Биробиджана. После этого они звонили потерпевшим, представляясь их родственниками и близкими, попавшими в дорожно-транспортное происшествие, а также правоохранителями, вводя тем самым граждан в заблуждение. Своими действиями участники группы выманивали у потерпевших денежные средства якобы для возмещения вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Денежные средства передавались через троих «курьеров». В результате злоумышленниками похищено более 1,6 млн рублей.

При активном участии сотрудников УМВД России по ЕАО преступная деятельность граждан была пресечена, после проведения необходимых следственных и иных процессуальных действий им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых преступлений. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На их банковские счета по ходатайству следствия наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.