Следственным отделом по Индустриальному району г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 17 марта 2025 года в ходе распития алкогольных напитков в квартире дома по улице Калараша в городе Хабаровске между двумя мужчинами возник конфликт на почве ревности к сожительнице одного из них. Проживающий в квартире мужчина нанес гостю множественные удары по голове, в результате чего последний скончался на месте происшествия.

Следователем осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели случившегося, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы. При активном участии сотрудников УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления, при поддержке ОМОН Росгвардии по Хабаровскому краю он задержан, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.