В Хабаровском крае продолжается реализация федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», которая была запущена по поручению Президента России Владимира Путина. Всего на период 2024 – 2027 гг. из федерального бюджета привлечено 4,4 млрд рублей на капитальный ремонт 51 школы. На сегодняшний день ремонтные работы ведутся в 17 муниципальных школах и в краевой школе-интернате.

В частности, в здании школы № 13 краевой столицы уже установили новые окна и перекрытия, рабочие заменили все коммуникации и системы жизнеобеспечения, а также холодное и горячее водоснабжение. Внешний вид классов заранее обговаривался с учениками и родителями. Сдача объекта должна состояться 30 июня. В новом учебном году школьники будут заниматься в полностью обновленных классах с новой мебелью и современным оборудованием.

Продолжается комплексный капитальный ремонт в школе п. Дормидонтовка Вяземского района. Сейчас в здании проходят отделочные работы, монтаж дверных блоков, подвесных потолков, светильников. В ближайшее время подрядчик приступит к окрашиванию стен, укладке плитки в санитарно-бытовых помещениях, монтажу водопроводной и канализационной сетей.

В рамках капитального ремонта здания школы № 1 р.п. Солнечный проведут внутренние работы с полной заменой электрических и водопроводных сетей, системы отопления. Будет проведена замена рулонной кровли, крылец, входных и внутренних дверей. В настоящее время в здании школы уже ведутся работы по демонтажу сантехники, полов, штукатурки стен на 2 и 3 этажах здания. Все современное интерактивное оборудование, а в школе в 2023 году была открыта «Точка Роста», законсервировано до окончания работ. После завершения строительства будет переоснащен пищеблок, столовая, в классах появится новая мебель.

– Данная программа не ограничивается ремонтом, комплекс мероприятий также включает в себя оснащение школы современными средствами обучения и воспитания. Все это позволит создать в учреждениях комфортную и современную образовательную среду, – рассказали в министерстве образования и науки края.

Отметим, что с 2025 года строительство и ремонт школ, а также мероприятия по созданию комфортных условий для обучения входят в национальный проект «Молодежь и дети».