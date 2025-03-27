Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам налоговых органов в отношении мужчины 1990 г.р. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год генеральный директор предприятия в городе Хабаровске при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности сокрыл денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогами страховым взносам. Его действия повлекли непоступление в бюджет Российской Федерации более 8,4 млн рублей.

По уголовному делу при участии сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю проведены следственные и иные процессуальные действия, по результатам которых мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Ущерб им погашен в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.