Яндекс Недвижимость: стоимость квадратного метра в новостройках Хабаровска немного снизилась в марте

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в марте относительно февраля в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 0,6% и достигла 181 000 рублей. При этом в 11 из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены.

В Хабаровске медианная стоимость квадратного метра в новостройках в марте составила 172 000 рублей. За месяц она снизилась на 0,4%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 8,9 млн рублей, а средняя площадь лота в Хабаровске составляет 52,8 кв.м.

Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Санкт-Петербурге (-4,7% до 263 000 рублей), Краснодаре (-3% до 145 000 рублей) и Ростове-на-Дону (-1,3% до 140 000 рублей). В Перми (-0,3% до 156 000 рублей) и Нижнем Новгороде (-0,1% до 185 000 рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией.

«Мы наблюдаем заметный рост активности в сделках на первичном рынке, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, — В феврале количество сделок в мегаполисах выросло сразу на четверть по сравнению с январем. Это повлияло и на средний рост цен. Также все более заметное количество сделок на первичном рынке приходится на программы рассрочки от застройщиков. Это говорит о том, что игроки рынка сформировали эффективные экономические модели продаж на основе спецпредложений и небольшого сокращения объемов нового строительства. Однако несмотря на активизацию спроса на первичном рынке, говорить о новом начале роста рынка пока преждевременно. Стоит дождаться серьезного разворота денежно-кредитной политики Банка России».

В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек в марте 2025 года увеличилось на 3,2% относительно февраля, что связано с маркетинговой активностью девелоперов. Отмечается, что доля покупок объектов с рассрочкой в структуре сделок на первичном рынке растет.

В марте миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра стали Москва (+2,4% за месяц до 403 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (-4,7% до 263 000 р/кв.м), Казань (+1,1% до 236 000 р/кв.м), Нижний Новгород (-0,1% до 185 000 р/кв.м) и Новосибирск (+0,8% до 169 000 р/кв.м).