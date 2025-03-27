В Краевом государственном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)» особое внимание трёхстороннему проекту «Автодело».

За его реализацию в полной мере отвечает одно из подразделений краевого учреждения «Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма».

— Если рассматривать идею реализации проекта в целом, то можно выразить словами кратко и понятно «автодело для дела», иначе нельзя, — делится своими впечатлениями руководитель центра профилактики Татьяна Михайловна Баталова, — но есть нюансы. Главное, от чего, прежде всего, зависит успех в этом не простом деле, подбор обучающихся детей».

Практическая реализация проекта начиналась с первых дней сентября 2024 года. Для участия своё согласие дали Федеральный учебный центр безопасности дорожного движения Тихоокеанского государственного университета и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 1 города Хабаровска.

Распределение ролей с методической стороны дела выглядит простой формулой: теория – практика – дети. За теорию отвечает Центр профилактики, за практику Федеральный учебный центр, а вот подбор обучающихся детей целиком и полностью на гимназии, если точнее, то здесь за всё полную ответственность несёт директор гимназии.

— Важно соблюдать требования законодательства Российской Федерации в интересах обучающихся детей нашей гимназии, — рассказывает руководитель образовательной организации Светлана Михайловна Сунозова, — с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения. В начале учебного года объявили набор для десятых и одиннадцатых классов от 16 лет и старше, с таким расчетом, чтобы их совершеннолетие наступило после 31 мая 2025 года, окончания занятий по проекту «Автодело».

От классных руководителей поступила информация на желающих обучаться автоделу детей гимназии, как мальчиков, так и девочек, в списочном составе значились почти девяносто человек.

Предстояло отобрать две группы по двенадцать человек. Процесс кропотливый и сложный, главное, чтобы никого не обидеть, без «жалоб, заявлений и предложений».

И, тут в дело вмешались сертификаты!

Для справки: система дополнительного образования устроена так, что за обучение детей платит государство и, для этого необходимо зарегистрироваться на региональном сайте 27pfdo.ru, получить сертификат и его активировать. Действие сертификата рассчитано по возрасту от 5 до 18 лет включительно, после наступления совершеннолетия сертификат теряет свою денежную значимость. Обладателям сертификата, снять деньги для других целей, никакой возможности нет.

По разным причинам сертификаты оказались не у всех желающих обучаться автоделу детей, кто-то не смог активировать, а кто и вообще о таком государственном подарке узнали впервые, были и те, кто не пожелали его заводить.

До середины октября 2024 года на теоретические занятия ходили все желающие, как раз на сорок посадочных мест. А вот 10 октября 2024 года в Федеральном учебном центре безопасности дорожного движения Тихоокеанского государственного университета состоялась встреча руководства высшего учебного заведения с обучающимися детьми гимназии и родителями, на 24 вакансии.

Отбор в две группы по 12 человек, чтобы никому обидно не было, проводился по принципу «активированный сертификат плюс посещение занятий».

— Мне повезло, мой сертификат активировался, и, я был зачислен в группу, — с радостью говорит десятиклассник Дмитрий Дунаевский, — посещал все теоретические занятия».

— На собрании выяснилось, что мой сертификат не активировался, меня отчисляют, — встревожено рассказывает обучающийся выпускного класса Максим Моисеев, — до 15 октября надо было срочно решить вопрос. Я поехал в Центр эстетического воспитания детей «Отрада», улица Юности дом 6-Б, где раньше занимался, и мне там мой сертификат активировали. Теперь я смогу получить профессию «водитель»!

Теоретическая подготовка проводилась ежедневно после шестого урока, в учебном классе «Беспилотные авиационные системы» гимназии с использованием большого экрана интерактивной доски и компьютерного оборудования на 15 посадочных мест. Сначала занимались обучающиеся дети первой группы, потом им на смену приходили из второй группы. После каждого лекционного изложения материала с комментарием презентации, полчаса выделялось на решение заданий. Для этого использовались личные смартфоны, где на сайте pdd24.com решались экзаменационные варианты заданий. Здесь равных не было Маградзе Давиду, Дунаевскому Дмитрию и Моисееву Максиму,

Не обходили стороной и обсуждения интересных вопросов, в стиле форума или дискуссии. Не забывали о викторинах и конкурсах, присутствовал элемент наглядного творчества, где выпуск стенгазеты зашёл в прокат, а вот фотогазета и сатира промелькнули в одном экземпляре. В таком творчестве блистали Архипова Ульяна и Тукум Ирина.

Игровая теоретическая практика была насыщена вопросами друг другу, по принципу «перестрелки», кто победит из пяти вопросов, которые выбирали из учебника или придумывали дорожную ситуацию сами обучающиеся дети. Победителем олимпийской системы на выбывание в финале всегда оказывался Семён Меркушев.

Особым интересом среди обучающихся автоделу детей пользуется проектная деятельность. Например, участвуя в Федеральном конкурсе «Большие вызовы» Дмитрий Дунаевский стал победителем городского этапа со своим проектом «Калейдоскоп светофорных чертежей». Теперь на очереди региональный этап. На городской конкурс социальных проектов «Хабаровск. НАШ!» подали заявку шесть человек в разных номинациях.

Были сделаны первые шаги в моделировании дорожной ситуации с использованием радиоуправляемых беспилотных малогабаритных машинок, а также, здесь же, в комплексе дроны по контролю над дорожным движением. Процесс идёт, развивается, появляются новые идеи и возможности в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Практические занятия в Федеральном учебном центре безопасности дорожного движения начались 21 января 2025 года. Обучающиеся дети осваивали автотренажёры легковых и грузовых автомобилей под руководством инструктора Владимира Николаевича Руденко. К ним, после сдачи промежуточного зачёта по Правилам дорожного движения допущены все 24 участника проекта.

15 марта 2025 года занятия на автотренажёрах завершились. Был составлен Промежуточный протокол установленной формы с достигнутыми каждым обучающимся ребёнком практическими результатами.

— Особо хочу отметить Маградзе Давида, Гладких Михаила, Шляхова Тимура, Мельника Александра, Янченко Никиту. Ещё Меркушева Семёна, Архипову Ульяну, Тукум Ирину, Будаеву Полину, Маслова Марка, Ушакова Юрия, Дунаевского Дмитрия, Моисеева Максима, — с похвалой отзывается инструктор Руденко, — молодцы ребята! Так держать! Честь гимназии не уронили!

На практических занятиях в полной мере обучающиеся дети гимназии проявили свои человеческие качества взаимопомощи и наставничества друг перед другом. В общий алтарь успеха свои знания, умения, навыки и компетенции положили Маградзе Давид, Гладких Михаил и Моисеев Максим. Именно они на протяжении почти двух месяцев были верными помощниками инструктору Руденко для достижения общей цели освоения каждым профессии «водитель».

— Обучающиеся автоделу дети первой гимназии научились работать в команде, — резюмирует свою мысль Татьяна Михайловна Баталова, — и это главное! Действительно, автодело для дела!

После составления Промежуточных протоколов по теории и практике, с 1 марта 2025 года обучающиеся дети непосредственно приступили к подготовке для сдачи экзамена по Правилам дорожного движения в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Хабаровского края.

Для решения поставленной задачи в кабинете № 27 первой гимназии работает Консультационный пункт с понедельника по четверг и в субботу до 16 часов 35 минут.

Экзамен по Правилам дорожного движения состоится 30 мая 2025 года.

27 марта 2025 года.

Сергей Роща

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Хабаровск