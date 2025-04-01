В министерстве строительства края сообщили, что компании, занятые в реализации масштабного проекта «Дальневосточный квартал» при поддержке Минстроя России, выступили с инициативой о взятии на себя социальных обязательств по строительству школ и детских садов.

Речь идет о реализации второго этапа проекта, где под застройку выделено более 83 га. До 2036 года здесь поэтапно возведут не менее 388 тысяч кв. м жилья. Часть квартир застройщики предоставят для социальных нужд. Одновременно со строительством жилья начнется возведение детских садов и школы. Напомним, в ноябре 2024 года был определен второй участник проекта – компания ООО «СЗ Регион Девелопмент 10», объединяющая застройщиков ГК «Самолет-Регионы» и ГК «ФСК Регион».

На территории края проект реализуется в Хабаровске на площади свыше 100 га в районе аэродрома ДОСААФ.

— Совершенно очевидно, что при таком объеме строительства необходимы детские сады и школы. Если вопрос с обеспечением местами в дошкольных учреждениях в Хабаровске решается, то с обеспечением местами в школах налицо острый дефицит. Школы переполнены, а это негативно сказывается на процессе образования, — отметили в министерстве строительства.

Проект будет реализован в два этапа. На первом из них на площади 46 га до 2033 года возведут более 310 тыс. кв. м жилья. Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства в объеме не менее 50 тысяч кв. м запланирован на конец 2026 года.

Напомним, программу «Дальневосточный квартал» реализует Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Помимо Хабаровского края, жилье по этой программе будет построено в Амурской и Сахалинской областях, ЕАО, Республике Бурятия, Забайкальском и Камчатском краях. Всего планируют возвести около 1,8 млн кв. м жилья для более чем 69 тыс. дальневосточников. Строители уже приступили к возведению первых домов в нескольких городах Дальнего Востока.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ранее призывал застройщиков при возведении жилых кварталов позаботиться о социальной инфраструктуре.

— Мы рады всем застройщикам, которые приходят к нам в регионе, строят, получают прибыль, но я уверен: эти компании должны позаботиться о социальной инфраструктуре. Это важно. И мы знаем, что в ряде регионов России такая практика имеется. Жилые кварталы там строятся одновременно с возведением детских садов и школ. Очень рад, что застройщики, которые планируют реализовывать «ДВ квартал», это понимают! Особые слова благодарности хочу выразить руководству Минстроя России, которое поддержало нас в стремлении заранее обеспечивать детскими садами и школами новые жилые кварталы. В крае мы строим справедливое общество. Это должно стать кредо для всех представителей бизнеса, которые приходят к нам работать, — отметил Дмитрий Демешин.