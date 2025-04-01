Туристическая отрасль Хабаровского края заняла второе место среди субъектов Дальнего Востока России в 2024 году по основным показателям развития. Так, свыше 1,3 млн поездок совершили российские и иностранные туристы в регион. Более чем в 1,5 раза возросло число жителей других государств, выбирающих для отдыха наш край. В местные гостиницы, кемпинги и хостелы заселились свыше 870 тыс. человек. Опережает регион только Приморье.

— Мы ведём активную конгрессно- выставочную деятельность и презентуем туристические возможности региона на различных всероссийских и международных площадках. На сегодняшний день туристскую отрасль края представляют 456 средств размещения и туркомпаний, в которых занято порядка 2,2 тыс. сотрудников. В 2024 году люди воспользовались их услугами, потратив свыше 7,5 млрд рублей. А туристический сектор с учетом смежных отраслей сформировал порядка 2,7% ВРП края. Этот результат подтверждает позитивную динамику развития туризма и гостеприимства,- рассказала и.о. министра туризма Хабаровского края Елена Цымбал.

В ведомстве добавили, что повышение туристической привлекательности региона продемонстрировал и II Всероссийский конкурс путешествий «Дальний Восток – Земля приключений». Хабаровский край стал вторым по популярности субъектом, о котором рассказали герои в 112 конкурсных работах.

Кроме того, для привлечения туристов в регионе реализуются различные проекты. Так, например, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в краевой столице был построен водно-оздоровительный комплекс «Броско Волна».

Также минтуризма края совместно с инициаторами проектов в 2025-2026 годах создадут две туристические тропы: «Легенды сэвэнов» и «Легенды Хехцира». Они будут расположены на территории Хабаровского района, а на их обустройство направят около 250 млн рублей из федерального бюджета. Там планируется сделать визит-центры, различные арт-объекты и видовые площадки.

— Туристическая отрасль приобретает все большую привлекательность для инвесторов. Необходимо ускорить текущие изменения, а также поддержать растущую инвестиционную активность в этой сфере, в первую очередь за счёт сохранения наиболее эффективных мер поддержки. Так, в 2024 году 15 предпринимателей Хабаровского края получили из краевого бюджета компенсацию в размере 50 млн рублей, покрывающую до 85% понесенных затрат на обустройство объектов туристской инфраструктуры. Одним из таких объектов стала туристическая деревня-глэмпинг «Ларга», открывшаяся в ноябре на побережье Татарского пролива. Приезжая туда гости могут оценить комфортабельные условия проживания, воспользоваться банными услугами, а также съездить на рыбалку и другие экскурсии, — подчеркнула Елена Цымбал.

Отметим, что предоставление господдержки туристическому бизнесу продолжится и в 2025 году, в том числе в рамках нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство».