По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в марте 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость незначительно, но дорожала. Квадратный метр готового жилья вырос в цене в среднем по миллионникам на 0,7% — до 140 000 рублей.

В Хабаровске медианная стоимость квадратного метра готового жилья в марте составила 125 000 рублей, не изменившись за месяц. При этом количество доступных предложений увеличилось на 1,5%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в марте составила 6,2 млн рублей, а средняя площадь лота в Хабаровске — 50,3 кв. м.

Снижение цен на вторичном рынке не зафиксировано ни в одном из российских мегаполисов. Объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц увеличился на 2,9%.

«В конце зимы был зафиксирован значительный рост числа сделок на вторичном рынке, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — В первую очередь, рост активности связан с адаптацией покупателей к рыночным условиям: на сделки стали чаще выходить люди с наличными средствами, которые ранее находились в ожидании изменений в ипотечном кредитовании. Поскольку политика Банка России остается прежней после заседания регулятора 21 марта, для части потенциальных покупателей это, вероятно, стало мотивацией более не откладывать покупку. Во-вторых, в категорию вторичного жилья все чаще попадают вчерашние новостройки, на которые распространяются, например, программы рассрочки. При этом мы не ожидаем, что рост активности на рынке сформирует долгосрочный тренд».

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+0,7% за месяц до 355 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (+0,4% до 213 000 руб./кв. м), Казань (+0,5% до 184 000 руб./кв. м), Нижний Новгород (+1,4% до 139 000 руб./кв. м) и Екатеринбург (+0,6% до 123 000 руб./кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются в Челябинске и Волгограде.