Социальные службы Хабаровского края регулярно оказывают помощь бездомным людям. Для этого организована работа специальных телефонных «горячих линий». В крупных городах края зимой ежегодно проводятся рейды по местам, где массово собираются граждане без определенного места жительства. Людям предлагают ночлег и горячее питание. Там же на месте соцработники проверяют самочувствие, измеряют температуру и выдают антисептики.

Всего, по данным министерства социальной защиты края, с ноября 2024 года по конец марта 2025 в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре организовано 74 выезда дежурного автотранспорта, оказана помощь 227 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Им предоставляется горячее питание, выдается одежда, обувь и предметы первой необходимости, при необходимости оказываем содействие в получении медицинских услуг, восстановлении документов, назначении пенсии, трудоустройстве. За последние годы в регионе накоплен положительный опыт взаимодействия с негосударственным сектором, который позволяет выстроить эффективную и доступную систему оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С 2023 года введен новый формат оказания услуг бездомным – посредством сертификата, который позволяет бесплатно поесть или получить продуктовый набор, временно пожить в специализированных учреждениях. За 2024 год власти выдали 250 сертификатов на общую сумму около 2 млн рублей, – сообщила заместитель-министра – начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организации социального обслуживания минсоцзащиты края Елена Приходько.

Всего в Хабаровском крае социальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации оказывают 1 государственное учреждение и 4 некоммерческих организаций, включенные в реестр поставщиков социальных услуг. К основным услугам относятся: содействие в оформлении документов, выдача продуктовых наборов, обеспечение одеждой, обувью и предметами первой необходимости, содействие в госпитализации больных в стационарные учреждения здравоохранения, консультативная помощь, в том числе по юридическим вопросам. В 2025 году в некоммерческих организациях услуги уже получили более 200 граждан.

— Задача специалистов Центра адаптации – срочно выехать на место, оказать помощь, если кто-то замерзает на улице. Чаще всего звонят прохожие. Иногда сами бездомные. При поступлении в Центр адаптации, в отделении срочной социальной помощи окажут доврачебную помощь и предоставят ночлег. Здесь же можно постирать одежду и принять душ, – отметила специалист Хабаровского центра социальной адаптации Ольга Ким.

Также в регионе организована работа специальных телефонных «горячих линий»:

На территории Хабаровского края:

— 8 (4212) 23-23-23 телефон «горячей линии» министерства (режим работы с понедельника по пятницу с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв с 13-00 часов по 14-00 часов);

На территории Хабаровска и Хабаровского района:

— 8 (4212) 53-12-07 телефон КГБУ «Хабаровский центр социальной адаптации» (режим работы с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 12-00 часов по 13-00 часов);

— 8 (4212) 96-87-34 телефон КГБУ «Хабаровский комплексный центр социального обслуживания населения» (режим работы с понедельника по пятницу с 8-30 часов до 17-00 часов, перерыв с 12-30 часов по 13-00 часов);

— 8-984-264-80-99, 8-914-161-93-09 телефоны Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие» по поддержке малообеспеченных граждан» (режим работы: круглосуточно, включая выходные дни);

На территории г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района:

— 8 (4217) 53-10-54 телефон КГБУ «Комсомольский-на-Амуре комплексный центр социального обслуживания населения» (режим работы с понедельника по пятницу с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв с 13-00 часов по 14-00 часов);

— 8 (4217) 30-26-60 телефон Региональной общественной благотворительной организации Хабаровского края «Новое начало» (режим работы: круглосуточно, включая выходные дни).